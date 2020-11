Deutsche Industrie REIT-AG erwirbt ein Produktionsareal im Sale-and-Lease-Back in Gevelsberg für TEUR 17.000 Rostock, 23. November 2020 - Die Deutsche Industrie REIT AG (ISIN DE000A2G9LL1) erwirbt ein Produktionsareal im Sale-and-Lease-Back in Gevelsberg

Die DIR konnte ein weiteres Objekt in Gevelsberg (Nordrhein-Westfalen) - rd. 18 km nordöstlich von Wuppertal erwerben. Die Transaktion wurde in einem Sale-and-Lease-Back mit zwei namhaften Schraubenproduzenten mit hoher lokaler Relevanz abgewickelt. Die beiden Unternehmen zählen zu den größten Arbeitgebern in der Region und haben eine sehr gute Bonität.

Der rd. 32.405 m² große Produktionskomplex hat eine Grundstücksfläche von ca. 60.368 m² und liegt verkehrsgünstig an der Kölner Straße in Gevelsberg, die über eine sehr gute überregionale Anbindung an die A1 in das Ruhrgebiet verfügt. Die Gebäude sind in gutem Instandhaltungszustand.

Die beiden Mietverträge konnten zu attraktiven Konditionen mit 10 Jahren Laufzeit plus 2x 5 Jahre bzw. 5x 2 Jahre abgeschlossen werden. Die Jahresnettokaltmiete wurde auf TEUR 1.524 festgelegt, was bei dem Kaufpreis von TEUR 17.000 einer Anfangsverzinsung von rd. 9,0% entspricht.

Kontakt:Deutsche Industrie REIT-AGHerr René BergmannFinanzvorstandAugust-Bebel-Str. 6814482 PotsdamTel. +49 331 740 076 535

