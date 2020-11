Morgenticker (23.11.2020)

- Die Aktien im asiatisch-pazifischen Raum begannen die Woche höher. Der S&P/ASX 200 legte um 0,3% zu, der Kospi um 1,9% und die Indizes aus China steigen um über 1%. Die japanischen Börsen blieben wegen eines Feiertages geschlossen.



- Der DE30-Future deutet auf eine flache Eröffnung der europäischen Kassasitzung hin.



- Sky News berichtet, dass das Brexit-Abkommen zu 95% angenommen wurde, aber einige Differenzen bleiben bestehen (Fischerei, Regierungsführung und Wettbewerb).



- Die US Food and Drug Administration erteilte eine Notfallzulassung für das Regeneron-Medikament. Medienberichten zufolge könnte Großbritannien diese Woche den Impfstoff gegen das Coronavirus von Pfizer zulassen.



- Die USA werden vier chinesische Unternehmen auf die schwarze Liste des Pentagon setzen, während die Aufnahme weiterer 89 in Erwägung gezogen wird.



- Die Vereinigten Staaten meldeten am Freitag über 200.000 neue Coronavirus-Fälle - ein neuer Tagesrekord.



- Der EZB-Chefvolkswirt Lane sagte, dass die neuen Beschränkungen zu einem geringeren Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität führen werden als die Beschränkungen aus der ersten Jahreshälfte.



- Der PMI aus Australien für das verarbeitende Gewerbe lag im November bei 56,1 (vorher 54,2), während der Dienstleistungsindex 54,9 (vorher 53,7) erreichte.



- Singapurs BIP für das 3. Quartal lag bei 9,2% im Quartalsvergleich (Erwartung: 9,5%).



- Auf den Rohstoffmärkten sind Gewinne zu erkennen, wobei landwirtschaftliche Güter, Öl und Edelmetalle zulegen.



- Der NZD und der AUD sind die sich am stärksten bewegenden Hauptwährungen, während der USD und der JPY am stärksten zurückbleiben. Die meisten EM-Währungen gewinnen gegenüber dem US-Dollar.

Pandemie-Situation. Die Vereinigten Staaten meldeten am Freitag über 200.000 neue Fälle. Quelle: Worldometers, XTB



0% Kommission auf echte Aktien und ETFs bei XTB

Mehr als 2.000 Aktien aus aller Welt mit 0% Kommissionen bei monatlichen Umsätzen bis 100.000 EUR. Kostenfreier Zugang zu Realtime-Kursen, intuitive Handelsplattform, fortschrittlicher Aktien-Scanner, persönlicher Betreuer, diverse Ausbildungsmaterialien und mehr. Starten Sie noch heute oder testen Sie kostenfrei den Aktienhandel bei XTB. Weitere Informationen erhalten Sie hier.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.