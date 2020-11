Peking (ots/PRNewswire) - Ein Bericht des Science and Technology Daily | IUSTC:Überall wird von einer bevorstehenden Energiekrise geredet. Aber wie ernst istdiese Krise?Fünfundachtzig Prozent der Energie, die von Menschen verbraucht wird, wie Kohle,fossiles Öl und Erdgas , stammt von Fossilien. Gemäß einiger Studien könnten dieKohlevorkommen in ca. 200 Jahren bereits erschöpft sein. Schon in 57 bis 65Jahren könnte den Menschen kein Erdgas mehr zur Verfügung stehen. Eine Krisezeichnet sich ab, denn alle fossilen Ölvorkommen könnten bis etwa 2050aufgebraucht sein.