- Wasserstoff-Produktionskosten günstiger als NEL ASA

- Wasserstoffaufbereitung direkt an der Tankstelle

- Potenzielle Partnerschaften mit großen Tankstellenbetreiber vorhanden

- Wasserstoff-Tankstellennetz in den USA vor großem Wachstum

- Erlöse aus Emissionszertifikaten in Millionenhöhe erwartet (wie Tesla)

- Günstige Kredite der US-Regierung in Aussicht gestellt

- NEL ASA 20 Mal höher bewertet



- Durch Biden Wahl Sieg - massive Investition in grüne Infrastruktur von über 1, 7 Billionen Dollar!

Breaking News: Personal-Coup bei der günstigsten Wasserstoff-Aktie der Welt!



Clean Power Capital (WKN A2QG78) vermeldet heute eine herausragende Personalie. Der zu 90 % unternehmenseigenen Tochtergesellschaft PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ist ein regelrechter Personal- Coup gelungen. Man konnte sich die Dienste von Herrn Greg Nuttall, einem der Gründer des weltweit ersten Abfall-zu-Kraftstoff-Unternehmens Woodland Biofuels (www.woodlandbiofuels.com), sichern.

Herr Nuttall war maßgeblich an der Entwicklung der bahnbrechenden Kraftstofftechnologie von Woodland als CEO beteiligt. Er konnte in dieser Funktion weltweit Beziehungen zu Regierungen, wichtigen Finanzakteuren, Öl- und Gasunternehmen, Ingenieur- und Bauunternehmen sowie Rohstoffanbietern aufbauen. Des Weiteren hat er bedeutendes institutionelles Kapital von US-amerikanischen und kanadischen Clean-Tech-Fonds, strategischen Investoren und kanadischen Provinzregierungen für Woodland beschaffen können.

Für PowerTap bedeutet der Eintritt von Herrn Nuttall in den Beratungsausschuss einen besseren Zugang zum nordamerikanischen Kraftstoffmarkt sowie zu Investoren für klimaneutrale Energien wie nordamerikanischen Clean-Tech-Fonds oder andere strategische Partner.

Herr Nuttall zeigt sich bereits begeistert von der Zusammenarbeit und sagte:

"Am wichtigsten ist, dass erneuerbarer Wasserstoff die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu Benzin erheblich reduziert. Eines der Haupthindernisse für die Einführung von Wasserstoff war immer das Fehlen einer Betankungsinfrastruktur, um ihn an den Endverbraucher zu liefern. Dies hat eine enorme Chance für die PowerTap-Technologie geschaffen"



PowerTap stellt mit der Verpflichtung von Herrn Nuttall Weichen für die geplante Expansion seines Tankstellennetzes in Nordamerika. Durch sein weitreichendes Netzwerk eröffnen sich PowerTap große Möglichkeiten in Sachen Kapitalbeschaffung und Unternehmenswachstum.

Investoren haben durch Clean Power Capital (WKN A2QG78) die einmalige Chance, auf den Wasserstofftrend zu setzen. Clean Power Capital (WKN A2QG78) bietet Ihnen eine der besten Investitionsmöglichkeiten.



Erste Auftragsvergabe an NASA ansässiges Wasserstoff-Ingenieurbüro - Bau des Tankstellennetzes in den USA bereits 2021

Erste sehr erfolgversprechende Nachrichten erreichte uns vor wenigen Tagen. Clean Power Capital (WKN A2QG78) konnte einen namhaften Partner gewinnen, welcher zur aggressiven Expansion des nordamerikanischen Tankstellennetzes einen großen Beitrag leisten wird. Die Bewertungslücke wird sich unserer Ansicht nach in den kommenden Wochen und Monaten schließen. Wir erwarten in den kommenden Wochen eine ganze Reihe hochkarätiger NEWS!

Ausschnitte aus der NEWS (LINK zur kompletten NEWS):

PowerTap Hydrogen Fuel gibt bekannt, dass sie eine Partnerschaft mit Cryotek (cryotek.com) eingegangen sind, um Konstruktion und Entwicklung für die PowerTap-Wasserstofftankstellen der nächsten Generation bereitzustellen, die ab 2021 in ganz Nordamerika eingesetzt werden. Die konstruktive Entwurfsarbeit umfasst:

a. PowerTap Onsite Steam Methane Reformer Solution ("SMR", Dampfmethanreformation vor Ort) der nächsten Generation, die 1000 kg oder mehr pro Tag produzieren kann;

b. Speicherlösungen für gasförmigen und flüssigen Wasserstoff für 1000 kg oder mehr pro Tag;

c. CO 2 -Abscheidungslösungen;

d. Fortschrittliche Wasserstoffabgabegeräte; und

e. Künstlerische Wiedergabe der endgültig geplanten Wasserstofftankstelle.

Cryotek ist ein Ingenieurbüro mit Fokus auf Wasserstoff unter der Leitung von CEO Cody Bateman. Herr Bateman gründete diese Firma 1989 als Advantex Research, um sich auf die Entwicklung technischer Lösungen für komplexe Probleme zu konzentrieren, die mit verschiedenen Branchen verbunden sind, darunter Öl und Gas, Pharmazeutika, Fluggesellschaften und Energie. Im Jahr 2018 wurde das Unternehmen in Cryotek umbenannt, um sich auf kryogene Lösungen NASA (USA National Aeronautics and Space Administration) und das US-Energieministerium zu konzentrieren. Seitdem hat sich Cryotek auf die Zukunft des flüssigen Wasserstoffs als Energie der Zukunft konzentriert und ist durch die Entwicklung kleinerer SMR-Einheiten (Hydrogen Steam Steam Methane Reformation) führend auf diesem Gebiet geworden.

Was könnte nun die Clean Power Capital (WKN A2QG78) wert sein?

In den nächsten fünf Jahren dürften mehrere Milliarden US-Dollar in das Wasserstofftankstellennetz gesteckt werden. Dabei ist Voraussetzung, dass die niedrig verzinsten Staatszuschüsse ausgeschüttet werden.

Ab dem Startschuss könnten unserer Ansicht nach im ersten Jahr 50 Tankstellen mit der Wasserstoffproduktion mittels hauseigener Technologie aufgebaut werden. Dies wird wohl vor allem in Zusammenarbeit mit Tankstellenbetreibern herkömmlicher Art, die zusätzlich Platz für Wasserstoff-Zapfsäulen bieten, vorangebracht. Der potenzielle Umsatz dürfte dann gut 100 Millionen US-Dollar erreichen. Wobei hier wie in den Folgejahren auch größere Summen aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten kommen sollten. Denn die Amerikaner dürften diese in sehr lukrativem Umfang generieren. Ende des zweiten Jahres könnten in den USA dann bereits 125 Tankstellen stehen und nach drei Jahren kann von 500 ausgegangen werden. Dann könnte der Jahresumsatz bereits auf mehr als 550 Millionen US-Dollar steigen.

Durch die Anlaufkosten wird der Gewinn in den ersten Jahren relativ gering sein, wie bei den meisten aufstrebenden Wasserstoffkonzernen. Daher ist es durchaus angebracht einen Vergleich mit anderen Unternehmen anhand des Kurs-Umsatz-Verhältnisses (KUV) zu ziehen.

Wie die bereits erwähnten Konzerne aus dem Sektor zeigen, notieren die auf Wasserstoff und Brennstoffzellen-Fahrzeuge spezialisierten Unternehmen mit KUVs von 3 bis nahezu 100. Bester Vergleichswert dürfte Nel Asa aus Norwegen sein. Nel Asa besitzt ein KUV von 25 auf Basis des für 2021 erwarteten Umsatzes. Legt man dies für das erste Jahr von Clean Power Capital (WKN A2QG78). zugrunde, dann könnte das Unternehmen an der Börse mit 2,5 Milliarden US-Dollar (100 Mio. Dollar Umsatz mal KUV Nel Asa - 25) bewertet werden.

Legt man dies für das dritte Jahr zugrunde, dann könnte das Unternehmen an der Börse mit 13,75 Milliarden US-Dollar (550 Mio. Umsatz. mal KUV Nel Asa) bewertet werden.

Nach fünf Jahren könnte Clean Power Capital (WKN A2QG78) bereits 500 Tankstellen betreiben und 1,4 Milliarden US-Dollar Umsatz erwirtschaften. Eine Bewertung von 35 Milliarden US-Dollar wäre dann ein Richtwert.

Ob der Markt das Unternehmen tatsächlich so hoch bewerten wird und unsere Umsatzhochrechnungen eintreffen, bleibt natürlich abzuwarten. Doch auch bei einem KUV von drei läge der faire Wert bereits bei 1,65 Milliarden US-Dollar auf Basis Jahr drei und bei 4,2 Milliarden auf Basis Jahr fünf. Risikobereite Investoren finden also ein Wachstumsunternehmen in einem neuen Marktsegment mit sehr gutem Chance-Risiko-Profil vor, denn das Unternehmen prognostiziert selbst mehr als 1.000 installierte PowerTap Stationen innerhalb der nächsten 3-5 Jahre.

Fazit:

Die Rolle der Wasserstoffbrennstoffzellen wird in der Transportindustrie (LKWs, Busse, Autos) eine immer wichtigere Rolle einnehmen. Der derzeitige Mangel an Wasserstofftankstellen ist die große Chance für Clean Power Capital (WKN A2QG78) in einem Markt mit einem enormen Wachstumspotenzial dabei zu sein. Das Unternehmen hat viele Millionen in die Wasserstoff-Technologie investiert und hat Kontakte zu Tankstellen in den USA um Partnerschaften eingehen zu können.

Für einen Anleger, der auf den Wasserstofftrend setzen möchte und auf der Suche nach einem unterbewerteten Unternehmen ist, bietet Clean Power Capital (WKN A2QG78) eine der besten Investitionsmöglichkeiten. Nach Abwägung aller Chancen und Risiken, die ein solches Investment mit sich bringen, kommt man unserer Meinung nach an einem Unternehmen wie Clean Power Capital (WKN A2QG78) nicht vorbei. Zumal wie bereits ausführlich dargelegt wurde, die Bewertungssituation im Vergleich zu der Peer Group noch als äußerst moderat einzustufen ist. Unter Börsengurus gibt es pro Generation lediglich ein paar Schlüsseltechnologien, die die Aktienmärkte und Investmentfonds prägen. Wasserstoff und Clean Power Capital (WKN A2QG78)ist eine dieser seltenen Technologien, bei denen Sie nun die Möglichkeit haben frühzeitig dabei sein zu können.



Unserer Erstempfehlung mit allen Hintergrundinformationen

Für nähere Informationen

Präsentation

Homepage



