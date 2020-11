FRANKFURT (dpa-AFX) - Zwischen dem Hoffen auf baldige Corona-Impfungen und dem Bangen um weiter steigende Infektionszahlen dürfte der deutsche Aktienmarkt einen freundlichen Wochenstart hinlegen. Damit könnte er an die moderaten Gewinne vom Freitag anknüpfen. Eine knappe Stunde vor dem Beginn des Xetra-Handels deutet der X-Dax als Indikator für den Leitindex Dax ein Plus von 0,55 Prozent auf 13 210 Punkte an. Für den EuroStoxx 50 zeichnete sich ein Plus von rund 0,5 Prozent ab.

"Das Corona-Infektionsgeschehen ist weiterhin beunruhigend. Die Fallzahlen sind hoch und die Gesundheitssysteme stehen vor großen Herausforderungen", bemerkte Volkswirt Ulrich Wortberg von der Helaba. Insofern werde es Lockerungen von Corona-Beschränkungen vorerst wohl nicht geben.