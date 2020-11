Deutsche Anleihen starten kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montagmorgen ein wenig nachgegeben. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,03 Prozent auf 175,66 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,59 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt am deutschen Rentenmarkt. Im weiteren Tagesverlauf dürften Konjunkturdaten stärker in den Fokus rücken und für mehr Bewegung bei den Festverzinslichen sorgen.

Auf dem Programm stehen am Vormittag Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager und damit wichtige Hinweise zur Lage in den Unternehmen der Eurozone. Wegen der zweiten Infektionswelle in der Corona-Krise gehen Analysten davon aus, dass sich die Stimmung im November deutlich eingetrübt hat./jkr/mis