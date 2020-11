Disclaimer

LYNX Zalando: Was bleibt, wenn der Krisenbonus wegfällt? Seit die Zalando-Aktie am Morgen des 9. Novembers mit 91,50 Euro einen neuen Verlaufsrekord erreichte und, ausgelöst durch den „Corona-Gewinner-Selloff“ als Reaktion auf die Impfstoff-Erfolgsmeldung von BioNTech und Pfizer, am Tief des selben Tages gut 19 Prozent niedriger notierte, stellen sich die Investoren zwei brennende Fragen