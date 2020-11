Compugroup baut Geschäft in den USA mit Zukauf aus Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 23.11.2020, 08:35 | 52 | 0 | 0 23.11.2020, 08:35 | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwareanbieter Compugroup baut sein Geschäft in den USA durch eine Übernahme aus. Dafür werde die US-Gesellschaft eMDs gekauft, teilte Compugroup am Montag mit. Der Kaufpreis orientiere sich an einem Unternehmenswert in Höhe von 240 Millionen US-Dollar (203 Mio Euro). eMDs bietet den Angaben zufolge Arztinformationssysteme und Outsourcing-Dienstleistungen für die Abrechnung von medizinischen Leistungen an. Im Geschäftsjahr 2019/2020 (Ende März) habe eMDs einen Umsatz von rund 81 Millionen Euro und einem be Ebitda von rund 12 Millionen Euro erzielt, hieß es weiter von Compugroup. Der Vollzug der Transaktion werde zum Jahresende 2020 erwartet und steht insbesondere unter der Bedingung der Freigaben der US-Behörden. Compugroup hatte Anfang Oktober noch in einem Zeitungsinterview Zukaufsabsichten angekündigt. "Wir prüfen ständig den Markt nach Zukäufen", hatte Finanzvorstand Michael Rauch der "Börsen-Zeitung" gesagt. Die Kasse sei gut gefüllt./stk/mis Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer