Anlegerverlag Der erste Kurs ist da! BioNTech klettert weiter! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 23.11.2020, 08:36 | 96 | 0 | 0 23.11.2020, 08:36 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Schlagzeilen an diesem Wochenende gehörten eindeutig der Mainzer Biotechschmiede BioNTech. Nachdem am Freitag bekannt wurde, dass BioNTech gemeinsam mit Pfizer in den USA die Notfallzulassung für ihren Corona-Impfstoff BNT162B2 beantragt hatten, ging die Aktie durch die Decke. Heute Morgen setzt sich diese feste Tendenz fort… Gestern vermeldete BioNTech, dass vermutlich schon in weniger als drei Wochen mit Corona-Impfungen begonnen werden könne. Die Aktie honoriert das heute Morgen mit der Fortsetzung des Höhenflugs vom Freitag. Vorbörslich wird die Aktie derzeit mit rund 91 Euro gehandelt und damit noch einmal vier Prozent höher als am Freitag. Fazit: Lohnt sich bei BioNTech jetzt noch der Einstieg? Oder ist es eher an der Zeit, Gewinne mitzunehmen? Wir haben die Aktie angesichts der neuesten Schlagzeilen genau unter die Lupe genommen. Herausgekommen ist ein brandaktueller Sonderreport, den Sie hier abrufen können. Diesen Artikel teilen

