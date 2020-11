Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Evotec - Korrektur im Aufwärtstrend beendet Korrekturen liefen in der Vergangenheit in dem Titel in der Regel etwas unter dem 10er-EMA aus. Die Korrektur der Vortage wurde ebenfalls leicht unter dem 10er-EMA beendet. In der Folge gelang ein erneuter Anstieg über den 10er-EMA womit ein …