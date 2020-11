Anlass der Studie: Credit Researchstudie (Initial Coverage) Empfehlung: überdurchschnittlich attraktiv (4 von 5 Falken) Kursziel: 4 von 5 GBC-Falken

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger



Immobilienentwickler und Bestandshalter mit sehr innovativem Finanzierungskonzept der 'Mietübereignung'



Die GECCI Investment KG befindet sich derzeit in der Emissionsphase einer Unternehmensanleihe. Das Unternehmen dient als Finanzierungsvehikel für die GECCI Gruppe, bestehend aus der GECCI Investment KG, der GECCI GbR, der GECCI Immobilien KG und der GECCI ALLIANCE KG. Die GECCI Gruppe plant Ein- und Mehrfamilienhäuser zu bauen und diese mit einem innovativen Finanzierungskonzept anzubieten. Zur Finanzierung und Umsetzung des von der Gesellschaft selbst entwickelten Konzeptes wird derzeit eine Inhaberschuldverschreibung mit einem geplanten Volumen von bis zu 8 Mio. EUR und einem Kupon von 5,75% emittiert. Das an der Börse Frankfurt gelistete Wertpapier hat eine Laufzeit von fünf Jahren (01.08.2020 bis 31.07.2025) und eine Stückelung von 1.000 EUR. Mit den eingeworbenen Mitteln soll der Eigenkapitalanteil beim Bau von Immobilien abgedeckt werden, welche dann über die Mietübereignung an Kunden verkauft werden sollen.



Das Finanzierungskonzept der GECCI Investment KG nennt sich Mietübereignung und ist ein Neologismus der Gesellschaft. Hierbei mietet ein Kunde ein Haus oder eine Wohnung über einen vorher festgelegten Zeitraum von 23 bis 32 Jahren. Anschließend geht die Immobilie in sein Eigentum über. Die monatliche Belastung für den Kunden ist mit den ortsüblichen Mieten vergleichbar. Dabei wird von dem Kunden weder Eigenkapital am Anfang der Laufzeit noch eine Abschlussrate am Ende verlangt. Zudem ist die Kaltmiete über die gesamte Laufzeit fest. Hierdurch sollte eine breite Kundenschicht angesprochen werden, welche entweder über kein ausreichendes Eigenkapital verfügt oder das lange Risiko einer Immobilienfinanzierung scheut. Aus unserer Sicht ist das Konzept insbesondere für mittlere Einkommensschichten, die über noch keine größeren Ersparnisse verfügen, attraktiv.