RedHill kündigt einstimmige Empfehlung des DSMB an, die COVID-19 Studie der Phase-II/III mit Opaganib fortzusetzen

Tel Aviv, Israel und Raleigh, North Carolina

Data and Safety Monitoring Board (DSMB) empfiehlt einstimmig die Fortsetzung,

wie geplant, der globalen Studie der Phase-II/III von oral verabreichtem

Opaganib bei schwerer COVID-19-Pneumonie



Die Rekrutierung für die 270 Patienten umfassende globale COVID-19-Studie mit

Opaganib der Phase-II/III ist zu mehr als 50 % abgeschlossen





Die Rekrutierung für die parallele Phase-II-Studie in den USA zur Untersuchungder Sicherheit und des ersten Wirksamkeitssignals von Opaganib bei 40hospitalisierten Patienten mit schwerer COVID-19-Pneumonie wurde abgeschlossen -Daten werden in den kommenden Wochen erwartetAnträge auf Zulassung für die Anwendung in Notfallsituationen (Emergency UseAuthorization) sind bereits für Q1/2021 geplantDer Wirkmechanismus von Opaganib minimiert möglicherweise die Wahrscheinlichkeiteiner Resistenz aufgrund von VirusmutationenRedHill Biopharma Ltd. (https://www.redhillbio.com/RedHill/) (Nasdaq: RDHL)("RedHill" oder das "Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Spezialunternehmen,gab heute bekannt, dass die weltweite Phase-II/III-Studie mit Opaganib (Yeliva®,ABC294640)[1] bei Patienten, die wegen einer schweren COVID-19-Pneumonie imKrankenhaus behandelt werden müssen, nach einer vorab geplantenSicherheitsüberprüfung durch ein unabhängiges Data and Safety Monitoring Board(DSMB) eine einstimmige Empfehlung zur Fortsetzung der Studie erhalten hat. DieEmpfehlung des DSMB basiert auf einer unverblindeten Analyse derSicherheitsdaten der ersten 70 Patienten, die 14 Tage lang behandelt wurden."Mit jeder Überprüfung der unverblindeten Sicherheitsdaten durch unabhängigeGutachter im Rahmen unseres Entwicklungsprogramms wächst unser Vertrauen in dasSicherheitsprofil von Opaganib weiter", erläutert DDr. Mark L. Levitt,Medizinischer Direktor bei RedHill . "Wir sind dabei, schnell einen robusten undumfangreichen Sicherheitsdatensatz mit Opaganib zusammenzustellen, wodurch wirguten Grund haben, dem raschen Abschluss dieser Studie entgegenzusehen, die,wenn sie positiv ausfällt, die erforderlichen Wirksamkeitsdaten zurUnterstützung der nächsten Stufe, der Anwendung in Notfallsituationen, im erstenQuartal 2021 liefern soll."Die Rekrutierung für die 270 Patienten umfassende COVID-19-Studie mit Opaganibder Phase-II/III bei Patienten mit schwerer COVID-19-Pneumonie (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04467840?term=NCT04467840&draw=2&rank=1 )ist zu mehr als 50 % abgeschlossen. Die Studie, die in sechs Ländern genehmigt