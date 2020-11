Pierre Fabre und Y-Biologics erforschen gemeinsam neue Immuntherapien auf Basis monoklonaler Antikörper

DAEJEON, Südkorea und CASTRES, Frankreich, 23. November 2020 /PRNewswire/ -- Die südkoreanische Biotechnologie-Firma Y-Biologics und der französische Pharma-Konzern Pierre Fabre wollen im Zuge einer strategischen Partnerschaft Immuntherapien gegen Krebs erforschen. Die Ankündigung erfolgte in Form einer schriftlichen Absichtserklärung, die beide Parteien unterzeichneten. Die Entscheidung soll in den kommenden Monaten mit einer detaillierten Vereinbarung besiegelt werden. Die Zusammenarbeit ist auf drei Jahre angelegt, mit der Option auf Verlängerung um weitere zwei Jahre.

Y-Biologics ist auf die Erforschung monoklonaler Antikörper spezialisiert. Bei Pierre Fabre-Konzern handelt es sich indes um das zweitgrößte Pharma-Labor Frankreichs. Die beiden Partner wollen ihre Kompetenzen bündeln, um für die Krebstherapie neue monoklonale Antikörper zu identifizieren und entwickeln, die auf zentrale immunsuppressive Mechanismen solider Tumoren abzielen.

Wie sich herausgestellt hat, gibt es in der Mikroumgebung solcher Wucherungen wichtige zelluläre Bestandteile, die dem Tumor dabei helfen, die Immunantwort des Körpers zu unterdrücken. Hier setzen die Immuntherapien für den Krebs an: Sie reaktivieren gezielt das Immunsystem, damit es die Tumorzellen zerstören kann. Die Partnerschaft zwischen Pierre Fabre und Y-Biologics soll Patienten neuartige Therapieformen zur Verfügung stellen. Die Grundlage dafür bilden für die Therapie ausgelegte monoklonale Antikörper. Damit möchten die Forscher einige Zellarten so umprogrammieren, dass sie die Abwehrreaktionen des Immunsystems gegen den Tumor anregen und/oder wiederherstellen.

Die Zusammenarbeit sieht vor, dass Y-Biologics auf Basis seiner Display-Plattformen für menschliche Antikörper monoklonale Antikörper für die Therapie und Diagnose herstellt – für zentrale molekulare Bausteine, die Pierre Fabre zuvor identifiziert hat. Pierre Fabre bringt hier sein Fachwissen im Bereich der Krebsimmuntherapie mit ein. Das Unternehmen will dabei Stärken seiner Teams im Pierre Fabre Immunology Centre (CIPF) in Saint-Julien-en-Genevois voll ausschöpfen: die Erkennung und Bewertung von Zielen, die das Immunsystem unterdrücken, sowie die gezielte Immuntherapie. Darüber hinaus soll das Pierre Fabre R&D Centre am Oncopole-Campus von Toulouse mit seiner Expertise in den Bereichen translationale Medizin, Pharmakologie, Toxikologie und klinische Entwicklung zum Erfolg beitragen.