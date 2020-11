FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Versicherungsgruppe HanseMerkur wird Vermieterin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Für 196 Millionen Euro erwirbt die HanseMerkur Grundvermögen AG den "FAZ Tower" im Europaviertel, wie der Immobilienentwickler UBM Development am Montag mitteilte. Das 60 Meter hohe Doppelgebäude in unmittelbarer Nähe der Messe soll im dritten Quartal 2022 fertiggestellt werden. Laut Mitteilung will die renommierte Tageszeitung die gesamte Bürofläche von brutto 27 300 Quadratmetern auf 18 Stockwerken nutzen. Der Grundstein war im September von Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) gelegt worden./ceb/DP/eas