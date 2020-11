DSCHIDDA (dpa-AFX) - Die Huthi-Rebellen im Jemen haben nach eigenen Angaben eine Ölanlage des Staatskonzerns Aramco in Saudi-Arabien angegriffen. Ein Marschflugkörper habe die Anlage in der Küstenstadt Dschidda "sehr genau" getroffen, schrieb Huthi-Sprecher Mohammed Abdulsalam bei Twitter am Montag. "Dieser Einsatz folgt als Antwort auf die anhaltende Belagerung und brutale Aggression in unserem Land." Die Huthi-Rebellen im Jemen werden vom Iran unterstützt.

Saudi Aramco und die Regierung in Riad äußerten sich zunächst nicht zu der Attacke. Auch über das Ausmaß der Schäden oder mögliche Opfer gab es zunächst keine Angaben. Auf Videos, die den Angriff zeigen sollen, ist in der Entfernung eine größere Explosion zu sehen. Huthi-Militärsprecher Jahia Saria verbreitete auf Twitter ein Satellitenfoto, das die getroffene Anlage in Dschidda zeigen soll.