Marktkommentar: Setzt der S&P 500 zu einem neuen Anstieg an?

Der Future für den S&P 500 stieg am Montag um 0,45%, nachdem die korrektive Bewegung der letzten Woche am Fibonacci-Retracement von 78,6% gestoppt werden konnte.

Die Impfungen gegen Covid-19 in den USA werden „hoffentlich" in weniger als drei Wochen beginnen, so der wissenschaftliche Leiter der amerikanischen Impfstoff-Initiative „Operation Warp Speed“ Moncef Slaoui. Der am Freitag im Tageschart ausgebildete „Inverted Hammer” ist nicht direkt als Kaufsignal zu sehen, könnte jedoch auf den Beginn eines neuen Kursanstieges hindeuten, sollte das Umkehrmuster heute durch einen höheren Schlusskurs bestätigt werden. Die sich beschleunigenden Corona-Infektionszahlen und die Sorgen über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Lockdowns könnten die Gewinne begrenzen.

EURUSD erfährt am Montag einen leichten Aufschwung und könnte versuchen, sich den Novemberhochs anzunähern. Der Bereich um die 1,1915 stellt seit August die wichtigste Hürde vor dem im September ausgebildeten Jahreshoch bei 1,20 dar. In der vergangenen Woche konnte sich das Paar trotz des immer wiederkehrenden Verkaufsdrucks oberhalb von 1,1850 halten. Die langen oberen Schatten im Tageschart unterhalb der Novemberhochs ließen auf eine potenzielle Topbildung schließen. Erst unter der genannten Unterstützungszone könnte der Trend umgekehrt werden.

Der DE30 durchbricht am Montag die Oktoberhochs bei 13.160 Punkten, an denen die Bullen seit zwei Wochen an einem nachhaltigen Ausbruch scheiterten. In der vergangenen Woche hatte sich die Handelsspanne weiter verengt und auch am Freitag blieb ein richtungsweisender Impuls aus. Die heutigen Nachrichten von AstraZeneca machen erneut Hoffnungen, doch ohne einen Ausbruch über die mehrmonatige Hürde bei 13.300 Punkten könnten sich einige Händler nach der Rallye aus der ersten Monatshälfte (rund 15%) zu Gewinnmitnahmen entschließen.



0% Kommission auf echte Aktien und ETFs bei XTB

Mehr als 2.000 Aktien aus aller Welt mit 0% Kommissionen bei monatlichen Umsätzen bis 100.000 EUR. Kostenfreier Zugang zu Realtime-Kursen, intuitive Handelsplattform, fortschrittlicher Aktien-Scanner, persönlicher Betreuer, diverse Ausbildungsmaterialien und mehr. Starten Sie noch heute oder testen Sie kostenfrei den Aktienhandel bei XTB. Weitere Informationen erhalten Sie hier.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.