- Rückstufungstabellen der Versicherer: Beitragsunterschiede von über 500 Euro

möglich

- Mit innovativem FotoCHECK in zwei Minuten die Kfz-Versicherung wechseln

- Euro am Sonntag: CHECK24 ist bestes Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen



Nach einem selbstverschuldeten Unfall stuft die Kfz-Versicherung den

Versicherungsnehmer in der Regel in der Schadenfreiheitsklasse zurück. Das

bedeutet, dass sein Beitragsrabatt sinkt und er ab dem kommenden

Versicherungsjahr mit höheren Kosten rechnen muss. Die Rückstufung erfolgt dabei

aber nicht in allen Tarifen gleich. Das kann Beitragsunterschiede von mehreren

Hundert Euro bedeuten. Ein Beispiel:







Versicherung A kostet jährlich rund 20 Euro weniger als Versicherung B. Nacheinem Unfall stuft A den Versicherungsnehmer aber deutlich stärker in derSchadenfreiheitsklasse zurück als B. Das führt dazu, dass im Folgejahr fürVersicherung A rund 530 Euro mehr fällig werden als für Versicherung B."Verbraucher sollten vor Abschluss ihrer Kfz-Versicherung auch immer daraufachten, wie stark sie im Schadensfall in der Schadenfreiheitsklassezurückgestuft werden" , sagt Dr. Tobias Stuber, GeschäftsführerKfz-Versicherungen bei CHECK24. "Detaillierte Informationen in Form einersogenannten Rückstufungstabelle finden Verbraucher in denVersicherungsbedingungen des jeweiligen Tarifs."Mit innovativem FotoCHECK in zwei Minuten die Kfz-Versicherung wechselnCHECK24 hat den innovativen FotoCHECK (https://www.check24.de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/innovation-fotocheck%3A-kfz-versicherung-wechseln-in-zwei-minuten--1507/) entwickelt, der den Kfz-Versicherungsvergleich stark vereinfachtund beschleunigt. Kunden fotografieren oder scannen einfach ihren bestehendenVersicherungsschein oder ihre Beitragsrechnung und alle verfügbaren Angabenwerden automatisch übernommen. So sparen sie sich die mühsame Dateneingabe vonüber 50 Merkmalen und ein Versicherungsvergleich bzw. -wechsel ist damit in nurzwei Minuten möglich.Euro am Sonntag: CHECK24 ist bestes Vergleichsportal für Kfz-VersicherungenCHECK24 ist das beste Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen. (https://www.check24.de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/%E2%82%ACuro-am-sonntag%3A-check24-ist-bestes-vergleichsportal-fuer-kfz-versicherungen-1279/) Das ergab eineUntersuchung von Euro am Sonntag zusammen mit dem Deutschen Kundeninstitut(DKI).1) Neben dem Gesamtsieg entschied CHECK24 die Teilkategorie Preis/Leistungmit großem Abstand für sich. Über die zwölf betrachteten Beispielprofile hinweg