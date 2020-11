JEFFERIES belässt UNICREDIT SPA auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unicredit von 8,90 auf 9 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ermutigende Nachrichten zu Corona-Impfstoffen, Fusionen und Übernahmen in der Finanzbranche sowie höhere US-Anleiherenditen hätten die Kurse südeuropäischer Banken zuletzt angetrieben, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Druck auf die Margen stelle jedoch das Ziel der italienischen Großbank für die Nettozinseinnahmen in diesem Jahr in Frage./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2020 / 01:36 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2020 / 01:36 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. UniCredit Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de