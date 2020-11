Die jüngsten Versuche, eine signifikante Erholung auf die Beine zu stellen, endeten regelmäßig an der Marke von 40,0 Euro. Damit hat sich dieser Bereich zu einem veritablen Widerstandscluster ausgebaut.

Nach den im Oktober und Anfang November erlittenen Kursverlusten ist die Teamviewer-Aktie gegenwärtig um Stabilität bemüht. Die jüngsten Versuche, eine signifikante Erholung auf die Beine zu stellen, endeten regelmäßig an der Marke von 40,0 Euro. Damit hat sich dieser Bereich zu einem veritablen Widerstandscluster ausgebaut. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 22.10. hat sich das Chartbild eingetrübt…

Rückblick. In der damaligen Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Aktuell ist die nicht minder wichtige Unterstützungszone 40,0 / 40,5 Euro in den Fokus geraten. Sollte es darunter gehen, könnte es eng werden. Mit den Bereichen von 37,2 Euro (markantes März-Hoch) sowie den stark ausgebauten Unterstützungen bei 35,0 Euro und vor allem bei 33,0 Euro würden in diesem Fall weitere Bewegungsziele auf die Agenda gesetzt werden. Ein Rücksetzer unter die 33,0 Euro müsste unserer Einschätzung nach eine komplette Neubewertung der Lage erforderlich machen. Aber soweit ist es noch nicht. Kurzum: Die Lage für die Aktie ist aus charttechnischer Sicht zwar angespannt, aber nicht ohne Chancen. Eine Stabilisierung im Bereich von 40,5 / 40,0 Euro scheint möglich zu sein. Um Druck von dieser wichtigen Unterstützung zu nehmen, muss es jedoch über die 45 / 47 Euro gehen…“

Die Zone von 40,5 / 40,0 Euro wurde in der Folgezeit durchschlagen. Die von uns thematisierten Bewegungsziele bei 35,0 Euro und 33,0 Euro wurden daraufhin zügig erreicht. Erst im Bereich der Unterstützung von 33,0 Euro fand Teamviewer Halt. Eine Erholung führte die Aktie wieder zurück über die 35,0 Euro, doch der notwendige Befreiungsschlag blieb bislang aus.

Die Aktie arbeitet sich bereits seit einigen Handelstagen am Widerstandsbereich 40,5 / 40,0 Euro ab. Mittlerweile wird dieser Bereich von der 38-Tage-Linie und der 200-Tage-Linie verfestigt. Ein signifikanter Ausbruch über diese Zone würde womöglich ein starkes Kaufsignal generieren, doch die bislang zu beobachtende Unfähigkeit der Aktie, in der aktuellen Situation nachhaltiges Aufwärtsmomentum zu kreieren, mahnt eher zur Vorsicht.

Kurzum. Auf der Oberseite sieht sich die Aktie einem massiven Widerstandsbereich gegenüber. Dass er eine harte Nuss zu sein scheint, zeigten bereits die letzten Handelstage. Sollte es dennoch zu einem Ausbruch über die 40,0+ Euro kommen, könnte es für die Aktie bis in den Bereich 45 / 47 Euro weitergehen. Auf der Unterseite wäre ein Rücksetzer unter die 35,0 Euro allerdings als Warnzeichen zu interpretieren.