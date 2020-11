AKVA group ASA Capital Markets Day 2020 - agenda Nachrichtenquelle: globenewswire | 23.11.2020, 09:51 | 21 | 0 | 0 23.11.2020, 09:51 | AKVA group ASA is hosting its Capital Markets Day on Tuesday 24 November 2020. The event will be webcasted live from 13:00-16:00 CET at https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20201124_1 Agenda: Macro perspectives and Overall strategy Knut Nesse, CEO Financial perspective Ronny Meinkøhn, CFO Innovation agenda Espen Fredrik Staubo, CIO Cage Based Erlend Sødal, COO Cage Based Nordic Land Based Johan Fredrik Gjesdal, COO Land Based International sales Per Andreas Hjetland, CCO Cage Based Digital Andrew Campbell, COO Cage Based Intern. Q&A Closing Dated: 23 November 2020

AKVA group ASA Web: www.akvagroup.com CONTACTS: Knut Nesse Chief Executive Officer Phone: +47 51 77 85 00 Mobile: +47 91 37 62 20 E-mail: knesse@akvagroup.com

Ronny Meinkøhn Chief Financial Officer Phone: +47 51 77 85 00 Mobile: +47 98 20 67 76 E-mail: rmeinkohn@akvagroup.com This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act



