FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Stahlwerte haben am Montag im starken Marktumfeld zu den Favoriten gezählt. Papiere von Thyssenkrupp festigten mit einem Plus von fast sechs Prozent an der MDax-Spitze ihren Bodenbildungsversuch, während Salzgitter im SDax mit gut 5 Prozent das höchste Niveau seit Februar erklommen. Die Anteilsscheine des Stahlhändlers KlöCo legten um 3 Prozent gar auf ein Hoch seit 2019 zu.

Die SPD-Fraktion in Nordrhein-Westfalen will am Montag im Landtag eine aktuelle Stunde zur Krise bei Thyssenkrupp beantragen. Dabei sollen akute Maßnahmen der Landesregierung in Reaktion auf die sich zuspitzende Lage in der Stahlindustrie diskutiert werden.