Köln (ots) - In Zeiten von COVID-19 werden Kauf-Budgets schmaler,

Online-Shopping beliebter und Spontan-Käufe nehmen zu, zeigt die aktuelle Studie

"Global Black Friday Forecast" von Simon-Kucher. Statt blindlings auf Rabatte

sollten Händler deshalb vor allem auf neue und intelligente Aktionen in ihren

Webshops setzen.



Wenig überraschend zeigt die Corona-Pandemie - insbesondere unter dem Aspekt des

aktuellen teilweisen Lockdowns - auch Auswirkungen auf den anstehenden Black

Friday sowie Cyber Monday. Zwar ist die Bekanntheit von Black Friday (in

Deutschland 2020: 100 Prozent, wie auch bereits 2019) und Cyber Monday (in

Deutschland 2020: 86 Prozent; 2019: 83 Prozent) weltweit weiter gestiegen. Aber:

Die Kaufbereitschaft hat in diesem Jahr erheblich nachgelassen. In Deutschland

plant nur noch die Hälfte der Konsumenten, an den beiden Shoppingtagen in 2020

einzukaufen (2019: 66 Prozent), ein Drittel ist unentschieden (2019: 26

Prozent).







Jahr erheblich geringer als im Vorjahr; im Schnitt liegen sie zwischen 200 und

250 Euro. In Deutschland planen Konsumenten für die beiden Shoppingtage

durchschnittlich 205 Euro ein (2019: 242 Euro). Das sind die Ergebnisse der

Studie "Global Black Friday Forecast"* der globalen Strategie- und

Marketingberatung Simon-Kucher & Partners, die im Oktober 2020 unter mehr als

11.300 Konsumenten in 14 Ländern weltweit durchgeführt wurde.



Online stöbern und spontan kaufen steht bei Konsumenten hoch im Kurs



Online-Shopping war an Black Friday und Cyber Monday bereits im vergangenen Jahr

sehr beliebt und wird - erwartungsgemäß durch COVID-19 - auch in diesem Jahr

weltweit weiter zunehmen. In Deutschland planen (zum Zeitpunkt der Befragung im

Oktober 2020; es ist anzunehmen, dass sich die Werte durch den aktuellen

teilweisen Lockdown noch verstärken werden) 57 Prozent der Konsumenten,

überwiegend oder ausschließlich online einzukaufen (davon 46 Prozent

ausschließlich online; 2019: 42 Prozent ausschließlich online); nur 14 Prozent

wollen in Ladenlokale gehen, fünf bzw. sechs Prozent machen das davon abhängig,

wo bestimmte Produkte erhältlich sind bzw. wo sie den besten Deal bekommen. Die

Top-3-Einkaufskategorien sind - wie bereits in den Vorjahren - Elektroartikel

(65 Prozent), Kleidung (42 Prozent) und Haushaltskleingeräte (40 Prozent).



Neu in 2020 ist der erhöhte Trend zum Spontan-Shopping: 52 Prozent der

Konsumenten wollen dieses Jahr vor allem stöbern und sich vom Angebot

inspirieren lassen (2019: 49 Prozent). Diejenigen, die ihre Einkäufe für Black

Friday und Cyber Monday gezielt planen, machen dies kurzfristiger als im Seite 2 ► Seite 1 von 2



Ebenso sind nahezu weltweit die Budgets für Black Friday und Cyber Monday diesesJahr erheblich geringer als im Vorjahr; im Schnitt liegen sie zwischen 200 und250 Euro. In Deutschland planen Konsumenten für die beiden Shoppingtagedurchschnittlich 205 Euro ein (2019: 242 Euro). Das sind die Ergebnisse derStudie "Global Black Friday Forecast"* der globalen Strategie- undMarketingberatung Simon-Kucher & Partners, die im Oktober 2020 unter mehr als11.300 Konsumenten in 14 Ländern weltweit durchgeführt wurde.Online stöbern und spontan kaufen steht bei Konsumenten hoch im KursOnline-Shopping war an Black Friday und Cyber Monday bereits im vergangenen Jahrsehr beliebt und wird - erwartungsgemäß durch COVID-19 - auch in diesem Jahrweltweit weiter zunehmen. In Deutschland planen (zum Zeitpunkt der Befragung imOktober 2020; es ist anzunehmen, dass sich die Werte durch den aktuellenteilweisen Lockdown noch verstärken werden) 57 Prozent der Konsumenten,überwiegend oder ausschließlich online einzukaufen (davon 46 Prozentausschließlich online; 2019: 42 Prozent ausschließlich online); nur 14 Prozentwollen in Ladenlokale gehen, fünf bzw. sechs Prozent machen das davon abhängig,wo bestimmte Produkte erhältlich sind bzw. wo sie den besten Deal bekommen. DieTop-3-Einkaufskategorien sind - wie bereits in den Vorjahren - Elektroartikel(65 Prozent), Kleidung (42 Prozent) und Haushaltskleingeräte (40 Prozent).Neu in 2020 ist der erhöhte Trend zum Spontan-Shopping: 52 Prozent derKonsumenten wollen dieses Jahr vor allem stöbern und sich vom Angebotinspirieren lassen (2019: 49 Prozent). Diejenigen, die ihre Einkäufe für BlackFriday und Cyber Monday gezielt planen, machen dies kurzfristiger als im