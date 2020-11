Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIEN-FLASH BVB legen zu - Bis auf einen Punkt an den Bayern dran Die BVB-Aktien haben am Montag ihre Erholung nach einem für Borussia Dortmund positiven Fußball-Wochenende fortgesetzt. Sie stiegen im Nebenwerteindex SDax um 2,65 Prozent auf 5,63 Euro und kosteten damit so viel wie zuletzt im September. So …