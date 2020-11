Habbel, Pohlig & Partner erweitert Angebot um defensive Aktienstrategie

Wiesbaden (ots) - Stiftungen aber auch konservative Privatanleger stehen derzeitmehr denn je im Spannungsfeld zwischen Renditeerzielung und Risikovermeidungzwecks Kapitalerhalt. Stiftungen benötigen zudem ordentliche Erträge zurErfüllung des Stiftungszwecks. Durch die andauernde Niedrigzinsphase verschärftsich die Problemstellung zunehmend. Messbare Erträge im Anleihebereich sind nurnoch durch das Eingehen von hohen Risiken zu erzielen. Risikoarme Anleihen hingegen rentieren negativ und widersprechen dem Gebot des langfristigenKapitalerhalts.Aktien bieten durch Dividendenzahlungen auskömmliche ordentliche Erträge und diePerspektive auf mögliche Kursgewinne, gelten aber oft als zu risikoreich, umgrößere Positionen des Vermögens in selbige zu investieren. Der renommierteVermögensverwalter Habbel, Pohlig und Partner bietet mit dem am 23. Novemberaufgelegten HP&P Stiftungsfonds einen attraktiven Lösungsansatz. Der Fondsinvestiert nahezu das komplette Kapital in attraktive Aktien, die eine Dividendeausschütten. Gleichzeitig wird das Marktrisiko auf ein Viertel begrenzt.