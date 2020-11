Schaltbau Holding AG: Spatenstich für modernes Produktionswerk in Velden

- Schaltbau Gruppe investiert am attraktiven bayrischen Standort Velden in organisches Wachstum.

- Schaltbau GmbH positioniert sich weiter als international führender Entwickler und Lieferant von sicherheitsrelevanten Komponenten für moderne Gleichstrom-Anwendungen wie E-Mobility und zugehörige Infrastrukturen.

- Einsatz eines innovativen Energiekonzepts ermöglicht CO2-freien Betrieb des Produktionswerks ("Zero Carbon Footprint")

München/Velden, 23. November 2020 - Heute erfolgte der erste Spatenstich für den Bau eines neuen Produktionswerkes der Schaltbau GmbH in Velden an der Vils durch die Geschäftsführer Dirk Konrad und Michael Leuchte sowie Peter Dreier, Landrat des Landkreises Landshut. Das neue Werk ist ein zentraler Baustein, um das geplante profitable Wachstum der Schaltbau-Gruppe in den von Gleichstromanwendungen geprägten stark wachsenden Zukunftsmärkten E-Mobility und New Energy sowie DC-Industry zu stützen. Das intern als "NExT Factory" bezeichnete Werk am Hochtechnologiestandort Bayern wird künftig zu den modernsten Produktionsstätten dieser Art zählen.

"Das neue Werk ist für die gesamte Schaltbau-Gruppe ein weiterer großer Schritt für den Ausbau unserer führenden Marktposition beim sicheren Schalten von Gleichstromanwendungen in den noch jungen Wachstumsmärkten", erläutert Dr. Albrecht Köhler, Vorsitzender des Vorstandes der Schaltbau Holding AG das neue Projekt. "Durch dieses Investment bringen wir unsere mehr als 90-jährige Expertise bei elektromechanischen Komponenten im Rail-Geschäft mit großer Kraft auf die Straße in Richtung E-Mobility und New Energy", so Köhler weiter.