FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag zugelegt. Im Vormittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1880 US-Dollar, nachdem im frühen asiatischen Handel etwa 1,1850 Dollar gezahlt worden waren. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1863 Dollar festgesetzt.

Damit hielt sich der Euro weiter in seiner vergleichsweise engen Handelsspanne, in der er sich bereits seit mehr als einer Woche befindet. Neue Daten zur Stimmung in der Wirtschaft der Eurozone lieferten keine frischen Impulse.

Im November hatte sich die Stimmung der Einkaufsmanager wegen der zweiten Welle in der Corona-Krise deutlich eingetrübt und lässt erneut ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten erwarten. Der Einkaufsmanagerindex vom britischen Institut IHS Markit fiel um 4,9 Punkte auf 45,1 Zähler. Analysten hatten den Stimmungsdämper-Dämpfer aber in etwa dieser Größenordnung erwartet./jkr/mis