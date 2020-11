Frankfurt/Main (ots) - Auch im Jahr 2020 gibt es für Frauen weltweit nochgeschlechtsspezifische Hemmnisse, ein Unternehmen aufzubauen. Das zeigt dievierte Ausgabe des Mastercard Index of Women Entrepreneurs (MIWE). Der MIWEdokumentiert die Fortschritte und Leistungen von Unternehmerinnen undGeschäftsinhaberinnen in 58 Volkswirtschaften. Der Report macht diesozioökonomischen Beiträge von Unternehmerinnen sichtbar und bietet Einblicke infördernde Faktoren und Hemmnisse. Der MIWE 2020 basiert auf öffentlichzugänglichen Daten internationaler Organisationen wie der OECD und derInternationalen Arbeitsorganisation (ILO) und deckt fast 80 % der weiblichenErwerbsbevölkerung ab.COVID-19 führt zu Rückschlägen, birgt aber auch Chancen

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frauen sind weltweit besonders stark von der COVID-19-Pandemie betroffen: 87 %der befragten Unternehmerinnen gaben an, durch die Corona-Krise Nachteileerfahren zu haben. [1] Die Überrepräsentation in Branchen, die am stärksten vomwirtschaftlichen Abschwung betroffen sind, ein ausgeprägter digitaler Gender Gapin einer zunehmend virtuellen Welt und der steigende Druck durch Kinderbetreuungsind nur einige Faktoren, die den Aufstieg von Frauen in der Arbeitsweltbesonders gefährden.Gleichzeitig sieht der MIWE-Report Anzeichen, dass die PandemieEntscheidungsträger ermutigt, genderspezifische Maßnahmen zu initiieren. Zudemhaben insbesondere Politikerinnen im Krisenmanagement zur Eindämmung vonCOVID-19 weltweit Führungsstärke bewiesen und die Reputation von weiblichenFührungskräften gesteigert. Während der Krise zeigt sich, dass Frauen über einehohe Anpassungsfähigkeit verfügen: 42 % der befragten Unternehmerinnen stelltenseit Pandemiebeginn auf ein digitales Geschäftsmodell um und 34 %identifizierten neue Geschäftsmöglichkeiten.[2]Juliane Schmitz-Engels, Head of Communications Deutschland und Schweiz, sagt:"Eine Krise wird immer Schwachstellen im System aufzeigen und COVID-19 hat dasin höchstem Maße getan. Wir sehen das Ausmaß der Ungleichheit, aber wir nehmenauch positive Impulse und Fortschritte wahr. Die Frage ist: Sind wir mutig genugdie Gelegenheit zu ergreifen, auch entsprechend zu handeln? Oder werden wir aneinem dysfunktionalen System festhalten, das durch die Pandemie verstärkt wird?Diese Punkte sollten überall von Entscheidungsträgern thematisiert undberücksichtigt werden, wenn sie Maßnahmen ergreifen, die aus der Kriseherausführen sollen."Genderspezifische Fördermaßnahmen katapultieren Israel auf den ersten Platz