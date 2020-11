HelloFresh meldet eine Übernahme: Das Berliner Unternehmen plant, über seine US-Tochtergesellschaften sämtliche Anteile an Factor75, Inc. zu übernehmen. Das US-Unternehmen sei ein Anbieter von fertig zubereiteten, frischen Mahlzeiten, so HelloFresh am Montagmorgen in einer Mitteilung zu dem geplanten Zukauf. Man rechnet damit, die Übernahme in den kommenden Monaten abschließen zu können. Zuvor müssen Bedingungen erfüllt ...