Silber: Die Spekulanten werden wieder optimistischer!

Die spekulativen Investoren setzen an den Rohstoffbörsen wieder auf steigende Silberpreise und haben ihre Long-Positionen ausgebaut. Die Notiz kommt derweil noch nicht aus den Puschen, ebenso wie viele Silberaktien!

Auf den ersten Blick ist beim Silberpreis in der vergangenen Woche nicht viel passiert. Aktuell notiert das Edelmetall bei 24 US-Dollar je Unze und damit etwa in der Mitte einer Trading-Range. Der Ausbruch über das Oktoberhoch bei 25,47 US-Dollar hatte sich zuletzt nicht als nachhaltig herausgestellt. Charttechnisch ist damit aber nichts verloren, denn auch die Unterstützung aus dem September hat gehalten. Somit bewegt sich Silber derzeit im technischen Niemandsland und wartet wie der Goldpreis auf Impulse.

Silber

Spekulanten setzen auf höhere Preise

Immerhin scheinen die spekulativen Investoren wieder optimistischer zu werden. Wie aus den am Freitag veröffentlichten Daten der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hervorgeht, hat diese Anlegergruppe an der Rohstoffbörse Comex in New York seine Long-Kontrakte auf Silber ausgebaut. Die Netto-Long-Positionen sind demnach um satte 6,1 Prozent auf 43.921 Kontrakte gestiegen. Bemerkenswert ist zudem, dass die Spekulanten auch bei Gold, Öl, Platin und Palladium ihre Long-Positionen ausgebaut haben.

Potenzial für Ressourcenwachstum steigt

Wie beim Silberpreis hält sich auch die Bewegung bei vielen Silberaktien in Grenzen. Diese müssen wohl durch operative News überzeugen. Hiermit könnte demnächst GR SIiver Mining (0,57 CAD | 0,37 Euro; CA36258E1025) glänzen. Die Kanadier wollen eine neue Ressourcenstudie für ihr San Marcial-Projekt in Mexiko vorlegen. Bisher verfügt GR Silver für dieses Projekt über 47 Mio. Unzen Silberäquivalent, wobei sich 36 Mio. Unzen davon in der höherwertigen Kategorie „indicated“ befinden (mehr hier). Daneben wartet der Markt gespannt auf die neuesten Bohrergebnisse von diesem und vom benachbarten Projekt Plomosas. Für letztere Liegenschaft kündigte CEO und Unternehmensgründer Marcio Fonseca ebenfalls eine Ressourcenstudie an. Sie soll möglichst noch vor der großen Branchemesse PDAC in Toronto Anfang März veröffentlicht werden.