Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) -- Neue Variante des Ford Ranger ist ideale Basis für Um- und Aufbauten etwa fürdas Bauwesen, die Forstwirtschaft, Rettungsdienste oder Versorgungsunternehmen- Bis zu 3.270 Kilogramm maximal zulässiges Gesamtgewicht, bis zu 3.500Kilogramm Anhängelast- Zuschaltbarer Allradantrieb (Serie) sorgt für die Geländetauglichkeit desRanger, ebenso wie die Wattiefe von 800 Millimeter und die Bodenfreiheit von230 Millimeter- Neue Ranger Fahrgestell-Variante ergänzt die Modellpalette von Europasmeistverkauftem Pick-up und ist ab Januar 2021 bestellbarFord nimmt erstmals eine Fahrgestell-Variante des aktuellen Ford Ranger insProgramm. Zahlreiche Anwender, vom Bauwesen bis hin zu Rettungsdiensten,erhalten somit die Möglichkeit, auf der Basis von Europas meistverkauftem*Pick-up und Gewinners des International Pick-up of the Year Award 2020bedarfsgerechte Spezialfahrzeuge konfigurieren zu lassen. Das robusteRanger-Fahrgestell verwendet eine Body-on-Frame-Konstruktion. Es handelt sichdabei um eine separate Karosserie, die auf einen starren Fahrzeugrahmen montiertwird, der auch den Antriebsstrang trägt. Ford rechnet damit, dass dieKombination aus zuschaltbarem Allradantrieb (Serie), Geländegängigkeit,Belastbarkeit und kraftstoffeffizientem 2,0-Liter-EcoBlue-Dieselmotor dasInteresse vieler anspruchsvoller Kunden wecken wird.Die neue Fahrgestell-Variante wird ab Januar 2021 als Einzelkabine in derAusstattungsvariante XL bestellbar sein. Verkaufspreis: ab 30.165 Euro (netto).Die Kunden profitieren über das vielseitig nutzbare Basisfahrzeug hinaus auchvon einem Partner-Netzwerk mit mehr als 160 qualifizierten Auf- undUmbauherstellern in 13 europäischen Märkten, die maßgeschneiderte Lösungen fürnahezu alle Spezial-Anforderungen liefern können."Wir haben das Ford Ranger-Fahrgestell für Anwender konzipiert, die ein robustesund geländegängiges Fahrzeug benötigen, um ihre Spezialausrüstung auch an schwerzugängliche Orte transportieren zu können", sagt Paul Baynes, ConversionsManager, Commercial Vehicles, Ford of Europe. "Dank des vielseitigenBasisfahrzeugs und des umfassenden Netzwerks an zertifizierten Aufbauherstellernprofitieren die Kunden von extrem vielseitigen Transportlösungen, mit denen siejeden Job erledigen können, wo immer sie arbeiten."Bewährtes BasisfahrzeugAuch die neue Ranger Fahrgestell-Variante zeichnet sich durch eine belastbareBlattfederung hinten aus. Der tiefe Rahmen bildet die Basis für vielfältigeAufbauten. Zudem punktet der Ranger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von biszu 3.270 Kilogramm und einer maximalen Anhängelast von 3,5 Tonnen, sodass