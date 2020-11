Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse der Angebotsmieten und desAngebotsverhältnisses infolge des Mietendeckels in Berlin zeigt:- Der Anteil an günstigeren Bestandswohnungen am gesamten Angebot geht seit derEinführung des Mietendeckels stark zurück: von 82 auf 66 Prozent- In anderen deutschen Metropolen lässt sich keine signifikante Veränderung derAngebotsstruktur feststellen- Die Mieten von regulierten Bestandswohnungen sinken im Vergleich zum Vorjahrum 8 Prozent, gleichzeitig verteuern sich nicht regulierte Neubauten um 12ProzentIn Berlin sinken zwar aktuell die Mieten, allerdings verschwinden auch immermehr günstige Bestandswohnungen vom Markt. Das sind die Folgen desMietendeckels, der ab heute in die 2. Phase geht. Liegt die Miete über demgesetzlich zulässigen Wert, können Mieter ab sofort nach dem Gesetz beimVermieter eine Absenkung fordern. Bereits jetzt lässt sich eine Veränderung derAngebotsstruktur auf dem Mietmarkt beobachten, wie eine aktuelle Analyse vonimmowelt verdeutlicht. Im laufenden Jahr handelte es sich bei nur 66 Prozentaller Angebote, die auf immowelt.de inseriert wurden, um regulierteBestandswohnungen (Baujahr vor 2014). 2019 war der Anteil mit 82 Prozent nochdeutlich größer. Der Anteil der Neubauten erhöht sich hingegen von 18 auf 34Prozent. In der Folge bedeutet das: Mieter finden aufgrund des Mietendeckelsdeutlich weniger Bestandswohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt.Dass es sich dabei um keinen deutschlandweiten Trend handelt, zeigt derVergleich mit den anderen Metropolen. Bis zur Einführung des Mietendeckels warder Anteil an Bestandswohnungen in Berlin, Hamburg und München ähnlich hoch -zwischen 78 und 85 Prozent. Köln lag mit 90 Prozent etwas darüber. Im Gegensatzzur Bundeshauptstadt hat sich die Angebotsstruktur in den anderenMillionenstädten im vergangenen Jahr aber kaum verändert. In Hamburg (-5Prozentpunkte) und Köln (-3 Prozentpunkte) ist der Anteil an Bestandswohnungennur leicht gefallen. In München ist dieser sogar gleichgeblieben."Im Vergleich mit anderen deutschen Metropolen zeigt sich, dass der Mietendeckeldie Anspannung am Wohnungsmarkt weiter verschärft. Denn nur in Berlin ist derAnteil an Bestandswohnungen deutlich zurückgegangen. Die Unsicherheit unterVermietern ist nach wie vor groß - einige Wohnungen werden aktuell vermutlichgar nicht vermietet, andere nur befristet. Manche Eigentümer erwägenmöglicherweise gar einen Verkauf", sagt Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler, CEO vonimmowelt. "Um nachhaltig für stabile Preise zu sorgen, hilft keine weitereRegulierung, die Investitionen hemmt. Vielmehr gilt es von politischer SeiteAnreize zu schaffen, um verstärkt auf den sozialen Wohnungsbau zu setzen."