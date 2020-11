Köln (ots) - Am 5. November 2020 fand in Wiesbaden die dritte Runde der Lohn-

und Gehaltstarifverhandlungen für das Dachdeckerhandwerk statt. Während die

Gewerkschaft weiterhin von einer stabilen Konjunkturlage im Dachdeckerhandwerk

trotz Coronakrise ausgeht, verwies die Tarifkommission des Zentralverbands des

Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) auf Auftragsrückgänge, insbesondere im

Gewerbebau und bei der öffentlichen Hand und warnte daher vor den überzogenen

Forderungen der Arbeitnehmerseite.



Kompromiss nach 13 Stunden Verhandlungsmarathon





Obwohl die Arbeitgeberseite bereits in der letzten Runde angeboten hatte, dieRentenbeihilfe im Dachdeckerhandwerk auf dem bisherigen Niveau dauerhaft durcheine Beitragserhöhung zu sichern, forderte die IG BAU nach wie vor eineLohnerhöhung um mindestens 3,5 % im kommenden Jahr. Dies wurde von derZVDH-Tarifkommission als nicht machbar abgelehnt.Nach knapp 13-stündiger Verhandlung einigten sich die Tarifvertragsparteien auffolgenden Kompromiss:- Fortgeltung des bisherigen Lohn- und des Gehaltstarifvertrags bis zum 30.September 2021. Dies bedeutet 12 Nullmonate.- Anhebung der Löhne und Gehälter um 2,1 Prozent ab dem 1. Oktober 2021-- Gesamtlaufzeit des Lohn- und des Gehaltstarifvertrags bis zum 30. Juni 2022(21 Monate)- Zahlung eines "Corona-Bonus" in Höhe von 150 Euro, für Auszubildende 50 Euroals einmalige Sonderzahlung. Der Betrag ist steuer- und sozialabgabenfrei.- Tarifliche Altersvorsorge: Der Beitrag für die Zusatzversorgungskasse desDachdeckerhandwerks (ZVK) - geleistet vom Arbeitgeber - wird ab dem 1. Januar2021 um 2,2 Prozentpunkte von bisher 1,0 % auf 3,2 % angehoben. Damit wird dieRentenbeihilfe in Höhe von 93,40 Euro monatlich bundesweit gesichert.- Weiterhin verständigte man sich auf eine Anhebung der Ausbildungsvergütungenab dem 1. Januar 2021 mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2022 wie folgt1. Ausbildungsjahr: 780 Euro (+ 20 Euro)2. Ausbildungsjahr: 940 Euro (+ 30 Euro)3. Ausbildungsjahr: 1.200 Euro (+ 40 Euro)Hier geht es zur ausführlichen Pressemeldung mit einem Kommentar desZVDH-Präsidenten Dirk Bollwerk: PM Tarifabschluss(https://bit.ly/ZVDH-PM-Tarifabschluss-2020)Kommentar auch im neuen Podcast des ZVDH: https://bit.ly/ZVDH-Podcast