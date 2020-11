Tesla (TSLA) - Die Aufnahme in den S&P 500 ist der Ritterschlag für den E-Auto-Pionier! >>>PULLBACK SETUP <<<

Gute Einstiegsgelegenheit in die Aktie des E-Auto-Pioniers. Präzises Breakout-Pullback-Setup für Daytrade oder Swingtrade hier bei ratgeberGELD.at

Meinung: Den genial-verrückten Tesla-Chef Elon Musk kann man ebenso wie seine Produkte, mögen oder auch nicht. Eines ist aber klar, die Anleger lieben das Papier des E-Auto-Pioniers und haben in der Krise kräftig zugegriffen. Jetzt erhielt das Tesla-Papier den Ritterschlag und zieht am 21. Dezember in den S&P 500 Index ein. ETF`s und Indexfonds, welche den S&P 500 abbilden, müssen bei der Aktie nun zugreifen. Die Tesla-Aktie konsolidierte ihre starke Bewegung in einer Dreiecksformation aus. Nun erfolgte der Breakout mit einer Power-Candle. Bei einem Pullback kann man bei gutem CRV eine Long-Position eröffnen. Im Bereich der 50% Marke der Powercandle bietet sich hier bei Umkehrsignalen eine Positionseröffnung an.

Chart vom 20.11.2020 Kurs: 490.60 USD

Setup: Für den Long-Einstieg ist abzuwarten bis der Kurs den Triggerbereich von 475 - 470 USD erreicht hat. Nach dem Pullback ist auf Umkehrsignale zu achten. Der Stopp geht nach der Trade-Eröffnung unter die Power-Candle im Bereich des EMA-20, bei 439 USD.

Meine Meinung zu Tesla ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in TSLA