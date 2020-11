^ DGAP-News: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Private Equity VR Equitypartner GmbH: Anteilsverkauf: VR Equitypartner veräußert Anteile am IT-Dienstleister N3K Network Systems an Invision und begleitet das weitere Wachstum über eine Rückbeteiligung

VR Equitypartner GmbH: Anteilsverkauf: VR Equitypartner veräußert Anteile am IT-Dienstleister N3K Network Systems an Invision und begleitet das weitere Wachstum über eine Rückbeteiligung

23.11.2020 / 11:12

Anteilsverkauf

Frankfurt am Main / Heilbronn, 23. November 2020 - Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner verkauft ihre Anteile an der N3K- Gruppe und bleibt über eine Rückbeteiligung weiter im Unternehmen engagiert. Der IT-Dienstleister mit rund 60 Mitarbeitern ist ein Anbieter für unternehmenskritische Softwarelösungen in den Bereichen DDI, Active Directory & Cloud Auditing und Privileged Account Management mit wachsendem eigenen IP-Portfolio. Käufer ist die in der Schweiz und Deutschland ansässige Beteiligungsgesellschaft Invision. Der Gründer und bisherige CEO der N3K-Gruppe, Rainer Maurer, wird dem Unternehmen auch weiterhin beratend zur Seite stehen. Der bisherige Geschäftsführer mit Fokus auf den Vertriebsbereich, Alexander Häcker, wird neuer CEO. Christian Ehrenthal, Gründer und President der N3K-Tochter Cygna Labs, wird auch zukünftig das US-Geschäft und den Bereich Software-Entwicklung verantworten.

Im Laufe der vergangenen 20 Jahre hat sich der IT-Dienstleister N3K auf die Bereiche DDI, Active Directory & Cloud Auditing und Privileged Account Management spezialisiert. N3K agiert als "One-Stop-Shop" für proprietäre Software sowie als Reseller für Drittlösungen. Während der Beteiligung von VR Equitypartner wurden Prozesse mit Blick auf Controlling, Rechnungswesen und Vertrieb professionalisiert. Zudem konnte N3K die eigenen Softwarelösungen runIP und runIP Radar funktional weiterentwickeln bzw. neu entwickeln und für weitere 3rd Party DDI Plattformen adaptieren. Mit dem Erwerb des amerikanischen Softwareherstellers Cygna Labs wurde das Portfolio eigener Lösungen weiter ausgebaut und über das effiziente Vertriebsnetzwerk an Neu- und Bestandskunden vertrieben. Mit Abschluss der Transaktion wird die Unternehmernachfolge umgesetzt.