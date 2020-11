Verfassungsklage gegen Corona-Geschäftsschließungen in Tschechien

PRAG (dpa-AFX) - In Tschechien klagen 63 Parlamentarier vor dem Verfassungsgericht gegen die wegen der Corona-Pandemie angeordnete Schließung der meisten Einzelhandelsgeschäfte. Die Maßnahmen der Regierung führten zur "Liquidierung kleinerer Läden", kritisierten die Mitglieder des Senats. Das teilte eine Sprecherin der Kammer am Montag in Prag mit.

Nach Ansicht der Politiker verstößt das Verkaufsverbot gegen den in der Verfassung verankerten Schutz des Eigentums und das Benachteiligungsverbot. Sie bemängelten, dass sogenannte Hypermärkte, also großflächige Supermärkte, neben Lebensmitteln weiterhin Schuhe, Kleidung, Spielzeug und Elektronik verkaufen dürfen. Das führe zu Marktverzerrungen.