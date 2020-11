Zymo Research erhält CE IVD Kennzeichnung für sein Quick-DNA/RNA(TM) Viral MagBead Kit

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Iirvine, Kalif. (ots/PRNewswire) - Zuverlässige und sensible Virusreinigung zumNachweis und zur Analyse von SARS-CoV-2-VirenZymo Research gab heute bekannt, dass sein Quick-DNA/RNA(TM) Viral MagBead Kit (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2989967-1&h=1590463597&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2989967-1%26h%3D2007182082%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.zymoresearch.com%252Fpages%252Fquick-viral-covid-19%253Futm_source%253DPRnewswire%2526utm_medium%253DPress_Release%2526utm_campaign%253Dviral_magbead_press_release_11.23.20%2526utm_content%253DViral_Magbead_CE_IVD%26a%3DQuick-DNA%252FRNA%25E2%2584%25A2%2BViral%2BMagBead%2BKit&a=Quick-DNA%2FRNA%E2%84%A2+Viral+MagBead+Kit) für den Vertrieb an den gemeinsamen Markt der EuropäischenUnion (EU) freigegeben wurde. Das Produkt ist konzipiert für dieHochdurchsatz-Reinigung von viraler DNA und/oder RNA aus biologischen Proben,die im DNA/RNA Shield (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2989967-1&h=4276284731&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2989967-1%26h%3D2593644175%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.zymoresearch.com%252Fpages%252Fdna-rna-shield-viral%253Futm_source%253DPRnewswire%2526utm_medium%253DPress_Release%2526utm_campaign%253Dviral_magbead_press_release_11.23.20%2526utm_content%253DViral_Magbead_CE_IVD_shield%26a%3DDNA%252FRNA%2BShield&a=DNA%2FRNA+Shield) .(TM)gelagert sind. Das DNA/RNA Shield(TM) wird zur Probensammlung,Nukleinsäurekonservierung und für die Deaktivierung von Krankheitserregernverwendet. Die isolierten hochwertigen Nukleinsäuren sind bereit für allenachgelagerten Anwendungen wie Next-Gen-Sequencing und für den RT-qPCR-Nachweis."Zymo Research spielt bei der Bekämpfung der aktuellen COVID-19 Pandemie einebedeutende Rolle", sagte Stanislav Forman, ein Wissenschaftler bei ZymoResearch. "Alle Produkte unseres COVID-19 Testablaufs sind nun CEIVD-gekennzeichnet; damit unterstützen wir unsere Klinik-Kunden in der EU unddarüber hinaus."Das CE IVD-markierte Quick -DNA/RNA(TM) Viral MagBead Kit erfüllt dieSicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutz-Anforderungen der EU. Das Quick-Kitkann für die Reinigung viraler DNA/RNA - z.B. für SARS-CoV-2, das Virus, dasCOVID-19 verursacht - und für weitere Probenarten von Krankheitserregernverwendet werden. Das Kit ist Teil mehrerer Testabläufe für FDA EUA SARS-CoV-2,die von bekannten Unternehmen wie Illumina und Fulgent Genetics entwickeltwurden.""Wir sind sehr erfreut, dass das Quick -DNA/RNA(TM) Viral MagBead Kit von Zymo