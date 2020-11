Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) - Der Modedesigner Wolfgang Joop hat ausgewählte

Kleidungsstücke und Accessoires für ALDI kreiert. Die zum Label "LOOKS by

Wolfgang Joop" gehörende Mode für Männer und Frauen ist ab dem 3. Dezember

deutschlandweit in allen Filialen von ALDI Nord und ALDI SÜD erhältlich.



Zum ersten Mal entwirft der Modeschöpfer Wolfgang Joop Damen- und Herrenmode

exklusiv für ALDI. Joop hat in der Vergangenheit bereits verschiedene

Interior-Kollektionen für den Discounter auf den Markt gebracht, die allesamt

ein Erfolg waren. Jetzt folgen Kleidungsstücke und Accessoires, die Teil der

Modelinie "LOOKS by Wolfgang Joop" sind: Zeitgemäße und tragbare Mode für Sie

und Ihn. Die Produkte wurden exklusiv für ALDI entworfen und sind ausschließlich

in den über 4.200 Filialen erhältlich. Mit der ALDI Kooperation möchte der

Modedesigner eine breite Zielgruppe ansprechen: "Ich freue mich jedes Mal, wenn

mir Menschen begegnen, die meine Mode tragen. Denn Mode ist auch Kommunikation",

sagt Wolfgang Joop. "Wenn ich meine Designs an Personen sehe, dann fühlt es sich

so an, als sei ich verstanden worden."









Für Herren hat Joop elegante Pullover mit echter Wolle, feine Hemden, Pyjamas

und schicke Business-Socken entworfen. Auch die Damenwelt kann sich auf

stilvolle Pyjamas und kuschelige Maxi-Schals freuen. Im Accessoires-Bereich

runden verschiedenfarbige Schals, Solar-Armbanduhren und modische Lesebrillen

mit Etui die Kollektion ab. Und nicht zuletzt: Stylische Mund-Nasen-Masken in

verschiedenen Designs für Damen und Herren ergänzen das Angebot. Passend zur

Weihnachtszeit bietet ALDI alle Teile in einer edlen Geschenkverpackung an.



Bei der Gestaltung hat Joop auf aktuelle Trends gesetzt: kuscheliger Strick,

übergroße Schals, Karo- und Rautenmuster. Klassische Cremefarben, Grau- und

Blautöne sorgen für einen zeitlosen Look. Alle Teile der Kollektion sind zudem

aufeinander abgestimmt und vielseitig kombinierbar.



Preislich bewegen sich die verschiedenen Teile zwischen 39,99 Euro

(Solar-Armbanduhr) und 7,99 Euro. Die Herrenteile sind in den Größen M bis XL

(Pullover und Pyjamas) bzw. 39 bis 43 (Hemden) erhältlich. Die Socken gibt es in

den Größen von 39/42 bis 43/46. Die Größen der Damenpyjamas liegen zwischen S

bis L. Die Kollektion wird mit einem TV-Spot begleitet, der ab dem 30. November

zu sehen ist. Weitere Informationen zu "LOOKS by Wolfgang Joop" finden Sie auf

den Webseiten von ALDI Nord

(https://www.aldi-nord.de/angebote-vorschau.html#2020-12-03-7-joop-1-03-12) und

ALDI SÜD (https://www.aldi-sued.de/de/angebote/d.03-12-2020.html) .



Erfahren Sie mehr über die neue Kollektion im Interview mit Wolfgang Joop auf

dem ALDI SÜD Unternehmensblog (https://blog.aldi-sued.de/wolfgang-joop-looks/) .



Pressekontakt:



Unternehmensgruppe ALDI Nord: Serra Schlesinger, mailto:presse@aldi-nord.de



Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Nastaran Amirhaji, mailto:presse@aldi-sued.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112096/4771061

OTS: ALDI





