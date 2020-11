---------------------------------------------------------------------------

- Senfbasierte Begasung von gelagerten Lebensmitteln - gezielt bei Gemüse und Kartoffeln



- Chlorpropham, führende Agrochemikalie zur Keimunterdrückung, von der EU am 8. Oktober 2020 verboten



- Ernennung eines wissenschaftlichen Beraters: Dr. Matthew J. Morra, emeritierter Professor für Bodenbiochemie an der University of Idaho

Saskatoon (Saskatchewan, Kanada), 23. November 2020 - MustGrow Biologics Corp. (CSE: MGRO, OTC: MGROF, FWB: 0C0) ("MustGrow" oder das "Unternehmen") freut sich, die exklusive Lizenzierung eines Patents der University of Idaho für ein natürliches Biopestizid auf Senfbasis zur Behandlung von gelagerten Produkten und anderen Lebensmitteln, insbesondere zur Keimunterdrückung bei Kartoffeln, bekannt zu geben.



Die Keimunterdrückung nach der Ernte ist ein Schlüsselelement bei der Kartoffellagerung. Der aktuelle jährliche europäische

Keimunterdrückungsmarkt wird auf 64 Millionen US-Dollar und weltweit auf über 100 Millionen US-Dollar geschätzt.(1) Chlorpropham ("CIPC"), das führende Agrochemikalienprodukt zur Keimunterdrückung, wurde am 8. Oktober 2020 von der Europäischen Union verboten. CIPC ist seit langer Zeit das weltweit wichtigste Mittel zur Keimunterdrückung, welches bei gelagerten Kartoffeln angewendet wird.



Da dieses Verbot nun in Kraft getreten ist, werden Landwirte gezwungen sein, ihre Erzeugnisse zu kühlen, was in der Europäischen Union zu jährlichen Mehrausgaben in Höhe von geschätzten 150 Millionen US-Dollar führt.(1) Die zusätzlichen Investitionsausgaben und der zusätzliche Energieverbrauch für die Kühlung machen diesen temporären Ansatz untragbar. Obwohl das Verbot zu erwarten war, konnten keine wirksamen Behandlungsalternativen entwickelt werden - was ein großes Problem für bestehende Kartoffellager darstellt.