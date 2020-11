MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Compugroup angesichts der Übernahme des US-Unternehmens eMDs auf "Reduce" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Im Gegensatz zu den europäischen Heimatmärkten sei der auf die Gesundheitsbranche spezialisierte Softwareanbieter in den USA bisher nur unterschwellig aktiv, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher sei der Schritt logisch. Der gezahlte Preis suggeriere ein nur niedriges Wachtumsprofil des Übernahmeziels./tih/la

