Auf diese Marken verlassen sich die Deutschen / Studie untersucht das Vertrauen in Unternehmen

Hamburg (ots) - Ein neues Paar Schuhe von Timberland, eine Spielwelt von Lego

und ein Kleidungsgutschein von Baldessarini: Wer Freunde und Familie mit einem

solchen Geschenk überraschen möchte, setzt auf gleich drei Marken, denen die

Deutschen besonders vertrauen. Das sind Ergebnisse der Studie "Höchstes

Vertrauen" vom Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF). Im

Auftrag von Focus Money wurde die öffentliche Meinung zu rund 17.000 Marken

untersucht. Timberland, Lego und Baldessarini sind Sieger in den Branchen

Schuhe, Spielzeuge beziehungsweise Herrenbekleidung und punkten mit Seriosität,

einer hohen Weiterempfehlungsrate und hochwertigen Produkten. Insgesamt können

sich gut 700 Marken über eine Auszeichnung freuen.



Besonders viel Vertrauen haben die Verbraucher in Marken aus der Rubrik

"Schokolade, Nougat oder Marzipan". Primus ist hier Lindt & Sprüngli. Kein

Wunder: Die Lindt-Weihnachtsmänner oder der Goldhase zur Osterzeit dürfen

schließlich je nach Saison in keinem Supermarkt fehlen. Dicht dahinter folgen

Ferrero und M&Ms.







Kategorie Haushaltsartikel schweifen, stößt man zuerst auf Leifheit. Die Marke

genießt bei den Deutschen zum Beispiel für ihre Reinigungssysteme und

Küchenutensilien großes Vertrauen. Die Plätze zwei und drei gehen an den

Wasserfilter-Experten Brita und die Tonwarenfabrik Hörter.



Auch im Bereich "Computer und Zubehör" gibt es einen klaren Vertrauenschampion.

Wenn es um Drucker, Kopierer und Co. geht, setzen die Deutschen am liebsten auf

Epson. Die japanische Marke lässt mit ihrem großen Angebot keine Druck-, Kopier-

oder Scan-Wünsche offen. Mit

allem für ihre Laptop- und PC-Prozessoren bekannt ist. Dahinter folgt hp

(Hewlett-Packard). Hier finden Verbraucher dann noch den passenden Computer zum

Zubehör von Epson und den IT- und Hardware-Lösungen von Intel.



Hintergrundinformationen



Für die Siegel-Studie "Höchstes Vertrauen" untersuchte das IMWF die

Online-Reputation von 17.000 Marken aus circa 280 Branchen und Produktkategorien

zu den Themen Seriosität, Weiterempfehlung, Vertrauen und Qualität. Im ersten

Schritt der Datenerhebung durchsuchte der Studienpartner Ubermetrics

Technologies das Internet inklusive Social Media (insgesamt 438 Millionen

öffentliche Online-Quellen) nach öffentlichen Beiträgen, in denen die

Unternehmen und Marken genannt wurden. 3 Millionen Fundstellen aus dem

Erhebungszeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020 wurden Seite 2 ► Seite 1 von 2



