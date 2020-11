Warburg Bank gewinnt Matthias Schellenberg als neuen Partner / Der 56-Jährige leitet ab Dezember die Bereiche Markets and Institutional Banking und Corporate Finance (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Führung der unabhängigen Privatbank M.M.Warburg & CO

verstärkt sich ab Dezember mit Matthias Schellenberg. Der erfahrene Bankmanager

wird in die Partnerschaft berufen und verantwortet die Bereiche Markets and

Institutional Banking (MIB) sowie Corporate Finance. Schellenberg tritt an die

Seite der Partner Joachim Olearius (Sprecher der Partner), Dr. Peter

Rentrop-Schmid und Patrick Tessmann. Mit der Besetzung werden auch sich

wandelnde Corporate Governance- und Compliance-Maßstäbe sowie

aufsichtsrechtliche Anforderungen angemessen berücksichtigt.



Joachim Olearius, Sprecher der Partner : "Mit Matthias Schellenberg haben wir

einen erfahrenen und ausgewiesenen Fachmann für uns gewonnen. Wir sind über

diese Verstärkung sehr erfreut, weil Herr Schellenberg uns dabei helfen wird,

unseren Weg konsequent weiterzugehen und das Bankhaus in eine erfolgreiche

Zukunft zu führen."







Privatbank bietet Warburg gerade in der Verbindung von Kapitalmarktgeschäft,

Asset Management und Private Banking ein exzellentes Angebot für

mittelständische Firmen, Unternehmer und ihre Familien, das wir weiter ausbauen

wollen."



Matthias Schellenberg verfügt über 25 Jahre Erfahrung in Finanzunternehmen. Nach

Abschluss des Studiums der Betriebswirtschaftslehre startete er bei KPMG in

Frankfurt und New York. Es folgten Stationen in Führungspositionen im

Investmentbanking und Asset Management u.a. bei Commerz Financial Products,

Dresdner Kleinwort Benson, Pioneer Investments und bei ING Investment

Management. Im Anschluss war er bis Ende 2016 Mitglied des Vorstandes der UBS

Deutschland AG und Head Global Asset Management Germany, Austria & Eastern

Europe. Vor seinem jetzigen Wechsel zu Warburg war er bis Juni 2020 Vorsitzender

des Vorstandes der



Pressekontakt:



Ansprechpartner Presse:



Martin Wehrle, Leiter Kommunikation

Tel.: +49 40 3282-2235



Thies Jonas, Referent Kommunikation

Tel.: +49 40 3282-2165



E-Mail: mailto:presse@mmwarburg.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/79533/4771070

OTS: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien





Matthias Schellenberg, Partner: "Ich freue mich auf die Aufgabe. Als unabhängigePrivatbank bietet Warburg gerade in der Verbindung von Kapitalmarktgeschäft,Asset Management und Private Banking ein exzellentes Angebot fürmittelständische Firmen, Unternehmer und ihre Familien, das wir weiter ausbauenwollen."Matthias Schellenberg verfügt über 25 Jahre Erfahrung in Finanzunternehmen. NachAbschluss des Studiums der Betriebswirtschaftslehre startete er bei KPMG inFrankfurt und New York. Es folgten Stationen in Führungspositionen imInvestmentbanking und Asset Management u.a. bei Commerz Financial Products,Dresdner Kleinwort Benson, Pioneer Investments und bei ING InvestmentManagement. Im Anschluss war er bis Ende 2016 Mitglied des Vorstandes der UBSDeutschland AG und Head Global Asset Management Germany, Austria & EasternEurope. Vor seinem jetzigen Wechsel zu Warburg war er bis Juni 2020 Vorsitzenderdes Vorstandes der Merck Finck Privatbankiers AG.Pressekontakt:Ansprechpartner Presse:Martin Wehrle, Leiter KommunikationTel.: +49 40 3282-2235Thies Jonas, Referent KommunikationTel.: +49 40 3282-2165E-Mail: mailto:presse@mmwarburg.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/79533/4771070OTS: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien