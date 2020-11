Hamburg (ots) - Einmalprodukte in den Kreislauf zurückführen - Pilotprojekt

testet digital unterstütztes Rücknahme- und Recyclingsystem für OP-Instrumente



Deutschlands Krankenhäuser produzieren jedes Jahr 1,2 Millionen Tonnen Abfall -

darunter 8.000 Tonnen Einweginstrumente. Ein gemeinsames Recyclingprojekt des

Asklepios Klinikums Harburg und Ethicon, ein Geschäftsbereich von Johnson &

Johnson, hat nun das Ziel, die Abfallmenge insbesondere im OP-Bereich deutlich

zu reduzieren. Ab sofort sammeln die OP-Teams am Asklepios Klinikum Harburg

Einmalinstrumente, die anschließend vom Entsorgungsunternehmen Remondis

fachgerecht recycelt und in den Materialkreislauf zurückgeführt werden.







"Wir verwenden in unserer Klinik hochtechnisierte High-End-Geräte, die wir aushygienischen Gründen nach einmaligem Gebrauch entsorgen müssen. Dass es dafürkeine umweltfreundliche Wiederverwertungsmöglichkeit gab, ist für uns nichtnachvollziehbar. Wir freuen uns deswegen, dass wir zusammen mit Ethicon, demHamburger Recycling-Software Start-Up Resourcify und Remondis ein Projektstarten, das für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Krankenhäusern sorgenwird", erklärt Dr. Stefan Meierling, Chefarzt der Thoraxchirurgie undMit-Initiator der Aktion im Asklepios Klinikum Harburg.Digital und Transparenz im Recycling-ProzessIn dem Harburger Pilotprojekt wird ein digital unterstütztes Rücknahmesystem fürrecyclingfähige Ethicon Endocutter und Circular Stapler im OP getestet. DieseKlammernahtinstrumente helfen den Chirurgen etwa in der Schlüssellochchirurgieeine sichere Entfernung oder Verbindung von Geweben und Organen durchzuführen.Ethicon hat - gemeinsam mit Remondis, einem deutschen Unternehmen für Recyclingund Spezialisten für die Entsorgung medizinischer Abfälle, sowie dem Start-UpResourcify - das System entwickelt.Ab sofort werden die Instrumente nach Gebrauch im OP desinfiziert und gesondertgesammelt. Remondis holt dann die Behälter regelmäßig ab, die Geräte werden inihren Anlagen sterilisiert, zerlegt und dann dem Recycling zugeführt. Allein inHarburg können durch das Projekt laut Resourcify etwa 2.500 kg CO2 jährlicheingespart werden. Ein besonderer Fokus liegt bei dem Projekt außerdem darauf,dass das Recycling in Deutschland stattfindet und somit auch nur geringeCO2-Emissionen bei dem Transport anfallen. Die Produkte werden momentan in denmeisten Kliniken nach Gebrauch entsorgt und thermisch verwertet, wobei nicht nurKosten für die Kliniken entstehen, sondern auch CO2-Emissionen und darüberhinaus wertvolle Rohstoffe verloren gehen. Ziel des Projektes ist es, dieseAbfälle mehr als zu 80 Prozent zu recyceln und in den Wertstoffkreislauf