DE30 erreicht 2-Monats-Hoch

Die europäischen Aktienmärkte werden dank der soliden PMI-Daten aus Deutschland sowie der positiven Ergebnisse des von AstraZeneca entwickelten Coronavirus-Impfstoffs höher gehandelt. Der deutsche Leitindex (DE30) wird rund 1% über dem Schlusskurs vom Freitag gehandelt, während der polnische WIG20 (W20) um 2% zulegt und der Top-Mover aus Europa ist.

Der DE30 erlebte heute einen kleinen Anstieg nach den positiven Nachrichten über den Coronavirus-Impfstoff von AstraZeneca. Der Aufwärtstrend wurde später nach den besser als erwarteten PMI-Daten aus Deutschland ausgeweitet. Der DE30 testete die 13.300 Punkte und erreichte damit ein neues 2-Monats-Hoch. Ein Teil der Gewinne wurde jedoch später wieder zunichte gemacht. Sollte der Index über der Kurszone von 13.200 bis 13.250 Punkten bleiben, könnte ein Angriff auf das Corona-Hoch bei etwa 13.450 Punkten anstehen. Die Spanne des Ausbruchs aus dem Dreiecksmuster deutet sogar auf eine Aufwärtsbewegung in Richtung des 13.600-Punkte-Bereichs hin. Sollte es andererseits im späteren Tagesverlauf zu einem Rückzug kommen, würde in der oben genannten Zone ein Pin Bar-Muster ausgebildet werden, das eine tiefere Korrektur einläuten könnte. In einem solchen Szenario wäre die erste kurzfristige Unterstützung, auf die man achten sollte, die Trendlinie, die als untere Grenze des Dreiecksmusters dient (derzeit im 13.075-Punkte-Bereich).



Unternehmensnachrichten

Die Deutsche Bank (DBK.DE) ist heute einer der Top-Mover im DE30. Laut einem Bericht der Financial Times will der Kreditgeber seine Position am europäischen Markt für den digitalen Zahlungsverkehr ausbauen. Die Deutsche Bank könnte versuchen, in diesem Bereich durch Akquisitionen zu expandieren. Kleine Zahlungsverkehrsunternehmen, die mit der Einhaltung strengerer regulatorischer Anforderungen zu kämpfen haben, könnten bevorzugte Ziele sein.

Siemens Mobility, eine Division von Siemens (SIE.DE), hat sich mit der Deutschen Bahn zusammengetan, um wasserstoffbetriebenen Züge und eine Tankstelle zu entwickeln. Versuche werden voraussichtlich 2024 stattfinden, und das Ziel ist es, Dieselmotoren aus den Nahverkehrsnetzen in Deutschland zu ersetzen. Die Dekarbonisierung des Schienenverkehrs ist eines der langfristigen Ziele der Klimaagenda der Europäischen Union. Die Kosten für einen einzelnen Zug werden zwischen 5 und 10 Millionen Euro liegen.

HelloFresh (HFG.DE) schloss einen Deal zur Übernahme des US-Unternehmens Factor75 ab. Factor75 ist ein Anbieter von frischen Fertiggerichten. Das Geschäft wird mit 277 Millionen Dollar bewertet, wobei 177 Millionen Dollar bei Abschluss der Transaktion zahlbar sind und die restlichen 100 Millionen Dollar von der Leistung des übernommenen Unternehmens abhängen.

