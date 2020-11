Drei Jahre Fokus auf verlässliches langfristiges Wachstum - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Gastautor: Simon Weiler | 23.11.2020, 01:28 | 25 | 0 | 0 23.11.2020, 01:28 | Die Titelauswahl des Fonds beruht auf einem Bottom-up-Ansatz, der sich auf die Fundamentalanalyse einzelner Unternehmen stützt. Der Fonds investiert in Unternehmen, die wichtige physische Infrastruktur besitzen oder kontrollieren, über langfristige Konzessionen verfügen oder zeitlich unbegrenzt Einnahmen aus Lizenzgebühren erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf physischen Vermögenswerten im Infrastrukturbereich, bei denen der Fondsmanager den physischen Aspekt als strategische Eintrittsbarriere betrachtet. Diese Unterscheidung ist wichtig. Die Dividendenrendite ist nicht das primäre Kriterium für die Aktienauswahl. Der Fondsmanager ist bestrebt, ein diversifiziertes Portfolio über eine breite Palette von Ländern und Sektoren hinweg aufzubauen. Es werden Aktien mit unterschiedlichen Treibern für das Dividendenwachstum ausgewählt, um ein Portfolio zu konstruieren, das das Potenzial hat, in einer Vielzahl von Marktbedingungen zu bestehen. Nachhaltigkeitsaspekte, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen umfassen, werden vollständig in den Anlageprozess integriert, wobei der Schwerpunkt auf den für Infrastrukturunternehmen spezifischen Risiken liegt. Die Überwachung dieser Risiken erfordert eine regelmäßige Zusammenarbeit mit der Unternehmensleitung. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen Diesen Artikel teilen ANZEIGE Broker-Tipp* Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten. * Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Werbe-Link klicken, wird uns das vergütet.

