EQUI.TS GmbH (23.11.2020) bestätigt Anlageurteil KAUFEN für Viscom AG

---------------------------------------------------------------------------

Q3 zu schwach - Erwartungsanpassung -Konjunkturerholung durch Impfkampagne 2021

Bei Viscom war die Geschäftserholung in Q3/20 enttäuschend, was zur Prognose- und Guidanceanpassung (s.u.) zwang. Die Erholungszeichen aus Ost-Asien - insbesondere China - sind ermutigend. Dagegen erscheinen die "Lockdown-light" Bemühungen in Europa zu zögerlich und in den USA scheint bis mindestens in den Januar 2021 keine einheitliche Linie in der Corona-Bekämpfung durchsetzbar. Nun stockt das Hochfahren der Weltwirtschaft. Die - so die begründete Hoffnung - zum Jahreswechsel startenden globalen Impfkampagnen gegen das SARS-CoV-2-Virus haben das Potential auch die massive globale Rezession im weiteren Zeitablauf zu beenden.

Bilanziell gesund, setzt auch Viscom auf ein solches Erholungsmuster, verzichtet deshalb auf ein massives Entlassungsprogramm und optimiert die interne Organisation ("Customer Care Teams") und wird flexibler und skalierungsfähiger. Die mittelfristigen Wachstumstreiber sind unverändert intakt; Nachholeffekte könnten 2021 im Laufe des Jahres dazukommen. Auch wir korrigieren unsere Schätzung für 2020 und erwarten einen auf Jahresbasis liegenden Umsatzrückgang von -30 % auf EUR 61,8 Mio.;(zuvor: EUR 68,7 Mio.) und ein EBIT in Höhe von EUR -5,86 Mio. (zuvor: EUR -0,6 Mio.; Vj. EUR 4,0 Mio.).

Die abgesenkte EQUI.TS-Schätzreihe für sich genommen hat das Chance-/Risiko-Verhältnis verschlechtert. Auf der anderen Seite hat die Aussicht auf eine absehbare Eindämmung der Corona-Pandemie im Laufe des kommenden Jahres durch den sich abzeichnenden Einsatz von wirkungsvollen Impfungen gegen den COVID-19-Virus die hohe Unsicherheit u.E. spürbar reduziert.



Das aktuelle Kursniveau sehen wir deshalb als gute Kaufgelegenheit an.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.equits.com/research-reports



Kontakt:

Thomas J. Schießle



EQUI.TS GmbH

Am Schieferstein 3

60435 Frankfurt am Main

Germany



T: +49 (0) 69 95 45 43 60

F: +49 (0) 69 95 45 43 61



www.equits.de



---------------------------------------------------------------------------

23.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

1149960 23.11.2020



°