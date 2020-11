lavera Naturkosmetik ist ab sofort klimaneutral und schützt 5.023 Hektar Urwald im Amazonasgebiet (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Die Welt befindet sich im Klimastress und die Waldflächeunserer Erde schrumpft zusehends. Seit 1990 sind über 80 Millionen Hektarzurückgegangen*. Darum baut die Naturkosmetikmarke lavera ihr soziales undökologisches Engagement weiter aus. Als Geschenk an die Natur gleichen laveraund Naturkosmetikhersteller Laverana nun insgesamt 25.000t CO2 Emissionen aus,welche für die klimaneutrale Produkt-Herstellung angefallen sind. Lavera schütztdamit 5.023 Hektar des einzigartigen Urwaldes in Peru, was 14,4 Mal der Flächedes Central Park in New York entspricht.Am 23.11.1987 - genau vor 33 Jahren - wurde die Naturkosmetikmarke lavera vonThomas Haase gegründet. Der Firmengründer war von Anfang an der festenÜberzeugung, dass die Natur die einzig wahre Pflege ist. Sein Anspruch: Natursoll man nicht nur fühlen, sondern auch in Zukunft erleben können. Entsprechendvisionär und zielorientiert lautete bereits damals die Unternehmensausrichtung:"Pflege aus der Natur mit innovativen und natürlichen Lösungen, die für jedenverfügbar und erschwinglich ist. Hergestellt von einem nachhaltigen, ökologischausgerichteten Unternehmen" . Von Anfang an waren alle Inhaltstoffe derNaturkosmetikmarke rein natürlichen Ursprungs - sorgsam ausgewählt und bevorzugtaus kontrolliert biologischem Anbau. Die selbst entwickelten Wirkkompositionensowie Herstellungsverfahren und alle Betriebsprozesse sind dem Zieluntergeordnet, als Marke und Unternehmen den CO2-Fußabdruck kontinuierlich zureduzieren und so schließlich klimaneutral zu werden.Um das Zertifikat "Klimaneutral" zu erhalten bilanziert das Unternehmen imBetrieb anfallende CO2 Emissionen nach dem Green House Gas Protokoll undermittelt den sog. Corporate Carbon Footprint, der in 2020 um diemarkenrelevanten Erhebungsbereiche Inhaltsstoffe, Verpackungen und Entsorgungder Produkte erweitert wurde und lässt diese schließlich vom TÜV Rheinlandzertifizieren. Insgesamt werden 25.000t für das Geschäftsjahr 2019 durchEntwicklungs- und Klimaschutzprojekte kompensiert. Eines davon ist das"Waldschutzprojekt in Peru (Madre de Dios)", das gleichzeitig den nachhaltigenParanussanbau fördert. Mehr Informationen über dieses einzigartige Naturreservatgibt es unter folgendem Link:https://fpm.climatepartner.com/tracking/12310-1610-1001/de ;https://www.lavera.de/lavera-welt/nachhaltigkeit-engagement/nachhaltigkeitClaudia Haase: "Mit der Klimaneutralität der Marke haben wir einen weiteren,wichtigen Meilenstein in der Markengeschichte erreicht. Wir möchten mit derMarke lavera unser nachhaltiges, ökologisches und soziales Engagement weiterausbauen und mit dazu beitragen, die Natur für die Zukunft zu bewahren. Wir