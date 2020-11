Berlin (ots) - Der Black Friday Sale 2020 startet in wenigen Tagen. Wie auch in

den letzten Jahren wird auch in diesem Jahr der Gesamtumsatz der

Verkaufsveranstaltung zweistellig wachsen. Der deutsche Handelsverband

prognostiziert etwa einen Umsatz von rund 3,7 Milliarden Euro am letzten

Wochenende im November. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation werden in diesem

Jahr Onlinehändler besonders profitieren. Die Black Friday GmbH informiert

deshalb über die rechtlichen Besonderheiten beim Internetkauf.



Auch in diesem Jahr wird es am Black Friday Sale wieder ein Umsatzwachstum

geben. "Endkunden schauen dabei aufgrund von Corona noch deutlicher auf Preise,

und alle Einkäufe werden stärker durchdacht", zitiert Konrad Kreid,

rechtliche Besonderheiten für Endkonsumenten besonders interessant. Oft herrscht

Verunsicherung bei den einzelnen Begriffen wie Garantie, Gewährleistung,

Umtausch-, oder Widerrufsrecht. "Eines vorab, obwohl die Preise am Black Friday

Sale deutlich reduziert sind, gelten für Endkonsumenten die gleichen Rechte und

Regeln wie im restlichen Jahr", so Kreid.



Garantie und Gewährleistung



Viele Händler bewerben ihre Produkte oder Dienstleistungen mit Gewährleistungen

oder besonderen Garantien; etwa mit Garantie auf Reparatur, Preisgarantie oder

Zufriedenheitsgarantie. Viele Endkonsumenten kennen jedoch nicht den Unterschied

zwischen Garantie und Gewährleistung.



"Gewährleistung ist eine gesetzlich verpflichtende Leistung, Garantien beruhen

auf Freiwilligkeit", erklärt Kreid. "Jedoch mischt sich der Gesetzgeber ein,

sobald ein Garantieversprechen abgegeben wurde. So muss ein durchschnittlicher

Verbraucher in der Lage sein, alle Bedingungen für die Zufriedenheitsgarantie zu

erkennen, um damit eine Kaufentscheidung fällen zu können", so Kreid.



Umtausch- und Widerrufsrecht



Immer wieder kommt es vor, dass man ein gekauftes Produkt doch nicht möchte und

es zurückgeben will.



"Jedoch gibt es kein gesetzliches Umtauschrecht", erklärt Kreid. "Per Gesetz

sind weder stationäre noch Online-Händler verpflichtet, gekaufte Ware

zurückzunehmen. In den meisten Geschäften ist das dennoch kein Problem - Händler

nehmen die Produkte kulanterweise zurück. Man erhält allerdings nicht immer das

Geld zurück, sondern als Alternative möglicherweise einen Gutschein und kann

sich so für ein anderes Produkt entscheiden."



Da jedoch beim Internetkauf die Ware nicht vorab besichtigt werden kann, "gibt



