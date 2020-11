GOLDMAN SACHS belässt ASTRAZENECA auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca nach Daten zu einem Corona-Impfstoff auf "Sell" mit einem Kursziel von 6400 Pence belassen. Dessen Wirksamkeit bleibe zwar etwas hinter der Effizienz anderer Impfstoffkandidaten zurück, merkte Analyst Keyur Parekh von Goldman Sachs in einer am Montag vorliegenden Studie an. Parekh wertete die Nachricht gleichwohl positiv, denn man werde am Ende sicher mehrere Impfstoffe gegen die Lungenkrankheit benötigen./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2020 / 08:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. AstraZeneca Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de