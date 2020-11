-          Ideanomics erhöht seine Beteiligung an E-Traktor-Unternehmen Solectrac

- Elektrotraktoren werden globale landwirtschaftliche Traktorindustrie im Wert von 75 Mrd. $ revolutionieren

New York, 23. November 2020. Ideanomics (NASDAQ: IDEX) („Ideanomics“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es seine Beteiligung an Solectrac Inc. mit Sitz in Kalifornien durch eine Folgeinvestition von zusätzlichen 1,3 Millionen Dollar erhöht hat. Diese zusätzliche Investition, die in den kommenden Wochen abgeschlossen werden soll, spiegelt das Investitionsinteresse von ESG-Fonds an Solectrac wider. Zur Erinnerung: Am 22. Oktober 2020 gab das Unternehmen bekannt, dass es 14,7 Prozent von Solectrac Inc. für eine Vergütung von 1,3 Millionen Dollar erworben hat. Seit dieser Bekanntgabe verzeichnete Solectrac eine Steigerung der Produkt- und Investitionsanfragen.

Diese jüngste Investition erhöht die Beteiligung von Ideanomics auf 24 Prozent, die sich nach dem Abschluss der zusätzlichen Investitionen Dritter auf etwa 22 Prozent reduzieren wird. Die neue Investition von Ideanomics ermöglicht es dem Unternehmen, seine Eigentumsbeteiligung ausreichend zu erhöhen, um seine Beteiligung an Solectrac nach der Firmenkapitalmethode für Rechnungswesenszwecke gemäß US GAAP auszuweisen.

„Wir freuen uns, unsere Investitionen in Steve und das Team von Solectrac zu erhöhen, und begrüßen das Investitionsinteresse von Fonds, die Kapital in den Bereichen saubere Energie und Elektrofahrzeuge einsetzen wollen. Wir sind davon überzeugt, dass Solectrac beträchtliches Potenzial aufweist, und angesichts des Aufwärtstrends sowohl in puncto Produktanfragen als auch in puncto Investitionsinteresse haben wir unser Recht ausgeübt, unsere Beteiligung zu erhöhen, damit wir Solectrac bei der Skalierung unterstützen können, um der erwarteten Marktnachfrage gerecht zu werden“, sagte Alf Poor, CEO von Ideanomics. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ideanomics, um den Fortschritt in Richtung einer saubereren, gesünderen Zukunft zu beschleunigen“, sagte Steve Heckeroth, CEO/Founder von Solectrac.