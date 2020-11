JPMORGAN belässt ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach Angaben zur Wirksamkeit eines Covid-19-Impfstoffs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9500 Pence belassen. Diese seien gemischt ausgefallen und es gebe Bedarf an weiteren Daten, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie. Man müsse nun die endgültigen Ergebnisse der Untersuchungen in Großbritannien und Brasilien abwarten sowie jene aus Studien in Südafrika und den USA./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2020 / 07:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2020 / 07:57 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. AstraZeneca Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de